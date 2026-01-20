Tesla’nın Otonom Sürüş Sistemine Yeni Düzenleme

Tesla’nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi, Avrupa pazarında karşılaştığı yasal engelleri aşmak için önemli bir adım atıyor. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, sürüş destek sistemlerinin kapsamını artıracak yeni düzenlemeler gündeme alındı.

OTONOM SÜRÜŞ ŞEHİR İÇİNE İNİYOR

Hazırlanan yeni taslakta dikkat çeken en önemli değişiklik, Sürücüden Onay Gerektirmeyen Manevralar (SIM) üzerinde daha önceki sınırlamaların kaldırılması oldu. Önceden yalnızca otoyollarda geçerli olan bu özellik, artık şehir içi yolları ve kentsel alanları da kapsayacak biçimde genişliyor.