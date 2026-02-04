Tesla Robotaksi Programı Güvenlik Endişelerini Tavan Yaptırdı

tesla-robotaksi-programi-guvenlik-endiselerini-tavan-yaptirdi

Tesla’nın büyük beklentilerle başlattığı robotaksi programı, son kazalara dair açıklanan verilerle birlikte güvenlik kaygılarının merkezine yerleşti.

KORKUTAN KAZA İSTATİSTİKLERİ

Temmuz ile Kasım 2025 tarihleri arasında Teksas’ta kaydedilen dokuz kaza, Tesla araçlarının her 88 bin kilometrede bir kaza yaptığını ortaya koyuyor. İnsan sürücülerin ortalama kaza oranı ise 800 bin kilometrede bir gerçekleşiyor. Dolayısıyla, robotaksilerin insan sürücülere kıyasla yaklaşık 9 kat daha kötü bir performans gösterdiği anlaşılıyor.

GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜNE RAĞMEN BAŞARISIZ

Bu verileri daha da çarpıcı hale getiren nokta, kaza meydana gelen araçların hepsinde, anında müdahaleye hazır bir güvenlik operatörünün bulunmasıydı. Tamamen sürücüsüz çalışabilen ve insan desteği gerektirmeyen rakip Waymo ise milyonlarca kilometrelik seyahatte çok daha güvenilir istatistikler sunarak Tesla’nın önünde yer alıyor. Tesla, kaza raporlarındaki önemli bilgileri ticari sır gerekçesiyle sansürlerken, Waymo gibi rakipler yaşanan olayları şeffaf bir şekilde kamuoyuna iletiyor. Uzmanlar, Tesla’nın bu alanda ciddi bir şekilde anılabilmesi için güvenlik kayıtlarını düzeltmesi ve Austin yollarında yaşananlar hakkında dürüst olması gerektiğinin altını çiziyor.

