Tesla Robotaxi Hizmeti Başlıyor!

TESLA ROBOT TAKSİLERİNİ HİZMETE SUNDU

Tesla, Elon Musk’ın neredeyse on yıllık bekleyişinin ardından, ilk sürücüsüz robot taksilerini Austin sokaklarında kullanıma sunarak otomobil üreticisi için yeni ve riskli bir dönemi başlatıyor. Bugün yapılan lansman, sınırlı bölgelerde birkaç araçla modest bir başlangıç yapıyor. Tesla, bu deneyim hakkında geri bildirimde bulunması adına özenle seçilen ilk sürücüleri ile hizmete giriyor, bu nedenle genel halkın asıl deneyimi yaşaması için biraz daha beklemesi gerekiyor. Ancak bu mütevazı tanıtım, şirketin satışlarının düşmesi ve Musk’a karşı artan tüketici tepkisi nedeniyle zor duruma düşmüş bir firmayı yeniden canlandırması için yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Tesla CEO’su, şirketin geleceğini otonom sürüş, yapay zeka ve insansı robotlar üzerine inşa ediyor.

İLK TESTLER VE SONUÇLAR

Deepwater Asset Management’ın yöneticisi Gene Munster, bir röportajda “Bu ilk gerçek test. Olacak her şey, özellikle de olumsuz olanlar daha da güçlenecek. Tehlikede olan çok şey var.” şeklinde bir açıklama yaptı. Tesla, Teksas eyaletinin başkenti olan Austin’de Model Y SUV’ların şehrin güney ve güneydoğu bölgelerinde düzenli olarak test edildiğini belirtiyor. Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada direksiyon başında kimse olmadan bir araçla yapılan sürüşün videosunu paylaştı. Lansman konusunda bazı detaylar, Tesla’yı tanıyan sosyal medya kullanıcılarının yeni bir robotaksi uygulamasına ve araç çağırma hizmetine erken erişim için seçildiğini duyurmasının ardından gün yüzüne çıktı.

HİZMETİN DETAYLARI VE KISITLAMALAR

Bir hesapta belirtilen kullanım parametrelerine göre, robotaksiler, hava durumu hariç, her gün sabah 6 ile gece yarısı arasında, şehrin belirlenmiş coğrafi sınırları içinde hizmet verecek. Ancak kötü hava koşullarında hizmetin kısıtlanması veya tamamen durması olabiliyor. Erken erişim döneminde yolculuklarda ön yolcu koltuğunda bir “güvenlik monitörü” bulunacak. Musk, başlangıçta 10 ila 20 araçla hizmete başlayacaklarını, birkaç ay içinde bu sayıyı 1000 araca çıkaracaklarını ve ardından pedalsız, amaca yönelik bir Cybercab tanıtacaklarını açıkladı. CEO’nun otonom alanda daha önce vermiş olduğu aşırı vaatler dikkate alındığında, dikkatli olunması gereken bir durum söz konusu.

AUTOMOTİVE ALANINDAKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Tesla, uzun zamandır “Tam Kendi Kendine Sürüş” adı verilen bir sistemi sunuyor ancak bu sistem hala sürücü gözetimi gerektiriyor. Şirket, robotaksi ağını, insan sürücü gözetimi bulunmayan bir yazılım versiyonu ile yönetmeyi planlıyor. Sürücüsüz araçların güvenliği, insan yaralanmalarına veya kazalara yol açmaması açısından büyük bir öneme sahip. Örneğin, General Motors’un otonom şirketi Cruise, bir piyasa yaralanmasının ardından Kaliforniya’daki işletme ruhsatını kaybetmişti. Benzer şekilde, Uber Technologies da 2018’de Arizona’daki bir kaza sonrası sürücüsüz araç testlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

AUSTIN’DA OTONOM ARAÇ OPERASYONLARI

Austin, otonom araç operasyonları için bir merkez haline geldi. Google’ın ana şirketi Alphabet’e ait Waymo, Uber ile ortaklık yaparak burada büyümeye devam ediyor. Amazon’a ait Zoox da çeşitli testler gerçekleştirmekte. Tesla, Teksas’ta otonom araç operasyona geçmek için bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya. Sürücüsüz araçların, kameralarla donatılması, sigortalı olması ve trafik kurallarına uyması gerekmekte. Şu anda bir araç paylaşım lisansı için gereklilik bulunmuyor. Federal düzeyde yetkililer, direksiyon veya pedal gibi sürücü kontrolleri olmayan otonom araçların kullanımını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyor. Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, bu tür araçlar için muafiyet alma sürecini daha da basitleştireceğini açıkladı.