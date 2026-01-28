Tether CEO’su Altın Destekli Dolar Planlarını Açıkladı: 140 Ton Altın Rezervi Bulunuyor

Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada, şirketin altın piyasasındaki etkisinin artma eğiliminde olduğunu belirtti. Jeopolitik rakiplerin ABD’ye karşı altın destekli bir dolar alternatifi üretmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Ardoino, bu durumun Tether’in piyasa konumunu daha da güçlendireceğini ifade etti. Daha önce altının “herhangi bir ulusal para biriminden mantıksal olarak daha güvenli bir varlık” olduğunu dile getiren Ardoino, Tether’in devasa gelirlerini altına yeniden yatırma planlarının sürdüğünü kaydetti. Şirket, haftada bir ila iki ton altın alımına devam etmeyi hedefliyor.

ŞİRKETİN ALTIN REZERVLERİ REKOR KIRIYOR

Tether’in şu anda, Soğuk Savaş döneminde İsviçre’de yapılmış bir nükleer sığınakta saklanan yaklaşık 140 ton altın bulunuyor. Ardoino, bu tesis için “James Bond filmlerinden fırlamış gibi çılgın bir yer” ifadesini kullanarak, çok katmanlı kalın çelik kapılarla korunan bu alana dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl, şirketin 70 tondan fazla altın satın alarak rezervlerini artırdığı bildirildi. Bu rakam, Polonya dışında neredeyse tüm merkez bankalarının alımlarından daha fazla bir miktarı temsil ediyor. Tether’in yaklaşık 140 ton olan altın rezervinin değerinin ise 23 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor.

ALTIN TİCARETİNE GİRİŞ YAPILIYOR

Tether, yalnızca rezerv tutmakla kalmayarak, JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet etmeyi ve altın ticaretine girmeyi planlıyor. Ardoino, piyasayı ve olası ticaret stratejilerini değerlendirdiklerini belirterek, altın rezervlerini aktifleştirerek arbitraj fırsatlarını değerlendirme hedefinde olduklarını dile getirdi. Ayrıca, şirketin hisse portföyünü agresif bir şekilde genişlettiği ve Kanada’da listelenen Elemental Altus Royalties ile Gold Royalty Corp. gibi firmalardan hisse aldığı bilgisi veriliyor.

USDT VE STABLECOİN PAZARINDA YENİ ADIMLAR

Tether’in ana ürünü USDT, dünya stablecoin pazarında lider konumda olup, şu anda dolaşımdaki miktarı 186 milyar doları aşmış durumda. USDT’nin ABD doları ile desteklenmesi, şirketin altına ve diğer varlıklara yatırım yapabilmesi için gerekli sermayeyi sağlıyor. Ayrıca Tether Gold (XAUT) ile altın destekli stablecoin pazarının %50’den fazlasını elinde bulunduruyor ve bu ürünün piyasa değeri 2,62 milyar doları buluyor. Tether bu hafta, ABD müşterileri için erişilebilir yeni bir dolar bazlı stablecoin olan USAT’yi de piyasaya sürdü. Eski Beyaz Saray kripto politika danışmanı Bo Hines, USAT ekibine katılarak projeye uzmanlık ve bağlantılarıyla katkı sağlayacak.