Tether Türkiye Talebiyle Yüz Milyonlarca Dolarlık Kriptoyu Dondurdu

Türkiye’de gerçekleştirilen yasa dışı çevrim içi bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde, yüz milyonlarca dolarlık kripto varlıklara müdahale edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis sistemlerini yönettiği öne sürülen Veysel Şahin’e ait yaklaşık 460 milyon euro (544 milyon dolar) değerindeki varlıklara el konulduğunu bildirdi.

HAREKETE GEÇEN TETHER

Müdahalenin kripto para ayağında ise stablecoin ihraççısı Tether Holdings SA devreye girdi. Tether, Türk yetkililerinin talebi üzerine, soruşturmayla bağlantılı kripto paraları dondurdu. Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, güvenlik birimlerinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yasa ve yönetmeliklere uygun işlemler yaptıklarını ve dünya genelinde benzer iş birliklerini sürdürdüklerini ifade etti.

DANIŞMA KAPSAMLI SORUŞTURMA

Bu operasyon, Türkiye’de yer altı bahis ve ödeme sistemlerini hedef alan daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi. Aynı soruşturma kapsamında toplamda 1 milyar doların üzerinde varlığın ele geçirildiği bildirildi. Blok zinciri analiz şirketi Elliptic’ten alınan verilere göre, 2025 yılı sonuna kadar özellikle Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççılarının, yaklaşık 5 bin 700 kripto cüzdanını kara listeye aldığı belirtiliyor. Bu cüzdanlarda toplamda 2,5 milyar dolar değerinde varlık bulunuyor ve bunların büyük kısmı Tether (USDT) bakiyesinden oluşuyor.

SÜREKLİ İZLEME VE DONDURMA İŞLEMLERİ

Tether, ayrıca 62 ülkede gerçekleştirilen 1.800’den fazla soruşturmaya destek verdiklerini ve yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak 3,4 milyar dolarlık USDT’nin dondurulduğunu duyurdu. Kripto varlıklar üzerindeki incelemelerin devam ettiği bilgisi de paylaşıldı. ABD’de geçtiğimiz ay, bir Venezuela vatandaşı hakkında büyük ölçüde USDT kullanılarak 1 milyar dolarlık kara para aklama suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi. Blok zinciri araştırmaları, belirli yüksek tutarlı USDT işlemlerinin yaptırımlardan kaçınma niyetleriyle ilişkilendirildiğini ortaya koydu.

PİYASADA GÜÇLENEN USDT

Piyasa verilerine göre, USDT’nin piyasa değeri 2025’in son çeyreğinde 187,3 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde aylık aktif USDT cüzdan sayısı 24,8 milyona yükseldi ve bu sayının stablecoin adreslerinin yaklaşık yüzde 70’ine denk geldiği kaydedildi. Üç aylık transfer hacmi ise 2,2 milyar işlem üzerinden 4,4 trilyon dolara ulaşarak zincir üzerindeki en yüksek seviyelere ulaştı. Tether açısından bu gelişme, küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin önemli ölçüde arttığını gösteren, artan varlık dondurma dalgasının bir başka örneği olarak değerlendiriliyor.

ARTAN DONDURMA İLE YENİ EŞİKLER

Elliptic tarafından Ocak ayında yayımlanan bir raporda, Tether ve rakibi Circle Internet Group Inc.’in, 2025 itibarıyla toplam yaklaşık 2,5 milyar dolar içeren 5,700’e yakın cüzdanı kara listeye aldığı belirtiliyor. Bu rakam, daha önceki yıllara kıyasla önemli bir artış gösteriyor. Dondurma esnasında bu cüzdanların dörtte üçünün USDT bulundurduğu vurgulanıyor. Elliptic’in Asya-Pasifik kripto tehdit istihbaratı lideri Arda Akartuna, “Meşru kullanım ve küresel ödeme entegrasyonu hızlanırken, yasa dışı kullanımın da arttığını ve bunun ihraççıların daha aktif müdahale etmesine yol açtığını” duyurdu.