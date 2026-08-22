Texas Mahkemesi Alex Jones’a 50 Milyon Doları Kesti

Texas’ta yargıçlar, komplo teorisyeni Alex Jones’un 2012’deki Sandy Hook İlkokulu katliamı kurbanlarının ailelerine ödemesi gereken 50 milyon dolarlık tazminat cezasını düşürdü. Texas Üçüncü Temyiz Mahkemesi, oybirliğiyle aldığı kararda Jones’un yalnızca yaklaşık 6 milyon dolar ödemekle yükümlü tutulabileceğine hükmetti ve gerekçe olarak eyaletin dava tazminatlarını sınırlayan yasalarını gösterdi. Karar, Connecticut’ta Jones hakkında verilen 1,25 milyar dolarlık ayrı tazminat cezasını etkilemiyor. Jones, Newtown’daki saldırıda hayatını kaybeden 20 birinci sınıf öğrencisi ve 6 eğitimcinin yakınlarına hakaret ve duygusal çöküntü yaşatmaktan orada da sorumlu bulunmuştu.

JONES’UN İFLAS SÜRECİ VE İNFOWARS’TAN AYRILIŞI

Son yıllarda Jones ve şirketi Free Speech Systems aleyhine verilen yüklü tazminat kararları, ikilinin iflas sürecine girmesine yol açtı, Jones’un bazı kişisel mülklerinin açık artırmada satılmasına ve İnfowars platformundan ayrılmasına neden oldu. Jones, onlarca yıl boyunca bu platformu Birleşmiş Milletler, federal hükümet, silah kontrolü ve daha pek çok konuda komplo teorileri yaymak için kullandı. Sandy Hook ailelerinin şu ana dek Jones’tan herhangi bir tazminat alıp alamadığı bilinmiyor.

TEXAS TEMYİZ KARARI VE İLK YANIT

Cuma günkü karar, ilk derece mahkemesinin Jones hakkındaki hakaret bulgusunu ortadan kaldırmadı. Buna karşın Jones kararı “Birinci Anayasa Değişikliği için devasa bir zafer” olarak nitelendirdi ve kalan tazminatların düşürülmesi için davayı eyalet Yüksek Mahkemesi’ne taşıyacağını söyledi. Jones, “İyi anayasa hukukçuları olan avukatlarım var ve geri adım atmıyorlar” dedi. Jones’un Connecticut kararına karşı ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı itiraz daha önce reddedilmişti.

İKİ AİLENİN TAZMİNATI DÜŞÜRÜLDÜ

Texas Üçüncü Temyiz Mahkemesi’nin kararı, Sandy Hook kurbanlarının ailelerinden Neil Heslin ve Scarlett Lewis’e hakaret ve duygusal çöküntü nedeniyle jürinin verdiği 4,1 milyon doların üzerindeki maddi tazminatı korudu. Ancak ek olarak verilen 45 milyon doları aşan cezai tazminat, eyaletin her davacı için 750 bin dolarlık tavanını aşmaması amacıyla 1,5 milyon dolara indirildi. Mahkeme, Heslin ve Lewis’in Jones’un aldatıcı iddialarının ardından yaşadıkları tacizin, tavanın aşılmasına izin verecek düzeyde olduğuna dair kanıt sunmadığına hükmetti. Ayrıca ilk derece mahkemesi hâkiminin, ailelerin duruşma sonrası daha yüksek tazminat talep etmesine usulsüz şekilde izin verdiği belirtildi.

AVUKATLARDAN AÇIKLAMALAR

Heslin ve Lewis’in Texas davasındaki avukatı Mark Bankston, temyiz kararını “anlamsız” olarak nitelendirdi ve Jones’un Connecticut’ta hâlâ devasa mali tazminatlarla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bankston, “Aileler, 19 iddianın yalnızca ikisini etkileyen bu anlamsız kararı hiç umursamıyor. Jones hâlâ 1 milyar doların üzerinde bir yükümlülükle karşı karşıya ve bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Tek yaptığı, Texas yasasının saçmalığını gözler önüne sermek” dedi.

JONES’UN MAHKEMEDEKİ TUTUMU

Heslin ve Lewis’in 6 yaşındaki oğulları Jesse Lewis, Sandy Hook saldırısında öldürülenler arasındaydı. Ailenin Jones’a açtığı dava ve 2022’deki karar, Jones’un katliamın hükümet tarafından silah yasalarını sıkılaştırmak için uydurulduğu yönündeki yalanlarını yayması nedeniyle mali olarak ilk kez sorumlu tutulduğu dava olma özelliği taşıyor. Jones, davayı Birinci Anayasa Değişikliği haklarına bir saldırı olarak nitelendirmiş ancak duruşma sırasında saldırıların “yüzde 100 gerçek” olduğunu ve bu konuda yalan söylemenin yanlış olduğunu kabul etmişti. Texas ve Connecticut duruşmalarında kurban yakınları, Jones’un takipçilerinin saldırının yaşanmadığı iddialarına inanarak kendilerine ölüm ve tecavüz tehditleri yönelttiğini, yüz yüze tacizde bulunduğunu ve sosyal medyada hakaret içerikli yorumlar yazdığını ifade etmişti. Jones ise bu eylemlerle bağlantısını kanıtlayan hiçbir delil bulunmadığını savunmuştu.

SANDY HOOK AİLELERİNİN BEKLENTİSİ VE İNFOWARS’IN GELECEĞİ

Heslin ve Lewis jüriye bir özürün yeterli olmayacağını belirtmiş ve ilk olarak Jones’un kendilerine ve diğer Sandy Hook ailelerine yaşattığı yıllar süren acı için 150 milyon doların üzerinde ödeme yapması talebini dile getirmişti. Texas’ta cezai tazminatlar açıklandıktan hemen sonra Jones’un duruşma avukatı, temyizde cezanın 1,5 milyon dolara düşürüleceğini öngörmüştü. Connecticut davasındaki Sandy Hook ailelerinin avukatı Christopher Mattei ise Cuma günkü kararın, İnfowars’ın ana şirketinin tasfiyesiyle ilgili Texas’taki devam eden alt mahkeme süreçlerini etkilemediğini söyledi. Jones ve şirketi iflas başvurusunda bulunmuş durumda ve bu yasal süreçler sürüyor. Mizah sitesi The Onion da Jones’un İnfowars platformlarını devralmak ve komplo teorilerine ayrılmış bu alanı parodi sitelerine dönüştürmek için harekete geçmişti.

THE ONION’IN İHALE GİRİŞİMİ DURDU

Jones, Nisan ayında İnfowars’ı yayından kaldırmış ve yeni bir konuma taşınarak programlarını yeni web sitelerine ve kişisel X hesabına aktarmıştı. The Onion ise kendi web sitesinde İnfowars sayfası oluşturarak Jones’u parodi eden programların videolarını yayınlıyor. The Onion’a İnfowars marka, telif ve fikri mülkiyet haklarını geçici olarak kullanma yetkisi verecek önerilen bir lisans anlaşması, Jones’un temyiz başvuruları sırasında tasfiye sürecinin durdurulması nedeniyle askıya alındı. Kasım 2024’te Chicago merkezli mizah sitesi, İnfowars’ın ana şirketi Free Speech Systems’ın varlıklarının, hakaret davalarının bir kısmının ödenmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan iflas mahkemesi açık artırmasında kazanan taraf ilan edilmişti. Bir federal yargıç ise süreçteki sorunları ve The Onion’un teklifini gerekçe göstererek açık artırma sonucunu bozmuştu.