TFF 2026-2027 Sezonu Lig Başlangıç Tarihlerini Duyurdu

tff-2026-2027-sezonu-lig-baslangic-tarihlerini-duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon için takvimini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in başlangıç tarihleri belirlendi. Yapılan resmi duyuruda: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.” ifadesine yer verildi.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Alınan kararlara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek maçlarla start alacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.

SÜPER LİG VE DİĞER LİGLERİN BAŞLANGICI

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in ilk karşılaşmaları da 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Sezon planlamalarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.

