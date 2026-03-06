TFF 2026-2027 Sezonu Lig Başlangıç Tarihlerini Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon için takvimini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’in başlangıç tarihleri belirlendi. Yapılan resmi duyuruda: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.” ifadesine yer verildi.

MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI

Alınan kararlara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek maçlarla start alacak. Ayrıca, Trendyol 1. Lig, 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.

SÜPER LİG VE DİĞER LİGLERİN BAŞLANGICI

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in ilk karşılaşmaları da 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Sezon planlamalarıyla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.