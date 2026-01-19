TFF 297 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Son 5 yılda çeşitli profesyonel liglerde görev alan 297 antrenörle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu isimler, bahis soruşturması çerçevesinde profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi.

TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLDİLER

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, bahis oynadığı belirlenen 297 antrenörün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

SEVK EDİLEN 297 ANTRENÖRÜN LİSTESİ İÇİN

Yardımcı olmak için daha fazla bilgi sunan bir bağlantıyla, sevk edilen 297 antrenörün listesine erişim sağlanabileceği bildirildi.