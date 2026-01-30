TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na Başarıyla EVAR İşlemi Yapıldı

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF tarafında kamuoyuna ulaştırılan bilgilere göre, “Karın aort damarında 2017 yılında tespit edilen genişleme sebebiyle ‘stent greft’ uygulanan federasyon başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu’na, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kontroller neticesinde yeniden müdahale gerektiği saptanmıştır. Bu bağlamda başkanımız Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde Prof. Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı olarak yapılan EVAR işlemiyle tedavi edilmiştir. Önceden yerleştirilen ‘stent greft’te revizyon gerçekleştirilmiş ve operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.”

HACIOSMANOĞLU TABURCU OLDU

Başarılı operasyon sonrasında hastanede dikkatli bir şekilde takip edilen Hacıosmanoğlu, sağlık durumu stabil hale gelir gelmez taburcu edilmiştir.

