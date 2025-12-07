TFF’Den 71 Futbolcuya Hak Mahrumiyeti Cezası Onandı

tff-den-71-futbolcuya-hak-mahrumiyeti-cezasi-onandi

TFF’DEN CEZA AÇIKLAMALARI

TFF, 71 futbolcunun farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları alırken, klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı’nın 12 ay hak mahrumiyeti cezasını da onayladı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün 15 gün olarak belirlenen hak mahrumiyeti cezasını 10 güne indirdi. TFF’nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası medyaya yapmış olduğu futbolun ve kurumların itibarını zedeleyen açıklamalarından dolayı Öztürk’e daha önce verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra 2 milyon liralık para cezasının da 10 gün ve 1 milyon 333 bin liraya düşürüldüğü bilgisi yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’a rakip takım mensuplarına hakareti dolayısıyla verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezası da kurul tarafından onaylandı. Bunun yanında, çeşitli nedenlerle Fenerbahçe’ye verilen toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ile bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakada uygulanacak kısmi tribün kapama cezası onandı. Galatasaray’a da bir sonraki ev sahibi olduğu maç için benzer kısmi tribün kapama cezası uygulandı.

Göztepe’nin taraftarları tarafından yaşanan kötü tezahüratlar ve saha olaylarından kaynaklı olarak 920 bin lira para cezası ile bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşmada kısmi tribün kapama cezası da onaylandı.

