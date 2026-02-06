TFF Kupası’nda Fenerbahçe Tarih Yazdı: Tedesco Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor FK’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geleceğe dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

TRANSFER PENCERESİ BEKLENTİLERİ AŞTI

“Forvet transferi yapılacak mı?” şeklindeki soruya Tedesco, “Aslında forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Transfer penceresi bizim için pozitif geçti. Beklentimizin üzerinde transferler gerçekleştirdik. 5 oyuncu aldık ve sadece oyuncu olarak değil, insan olarak kaliteleri de çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif katıldı. Cherif’in gelmesini çok istedik; onda büyük bir potansiyel görüyoruz. Transfer penceresi yarın kapanıyor ve dikkatli olacağız. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız; alacağımız oyuncunun ihtiyaçlarımıza uyması gerekiyor. Bir oyuncu alırken ikna olmamız şart. Talisca, forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı” diye yanıt verdi.

UEFA LİSTESİNDEN İKİ İSİM ÇIKTI

Yeni transferlerden Mert Günok ve Anthony Musaba’nın UEFA listesinin dışında kalacağını belirten Tedesco, “Oyuncuyla konuştum ve kararımı bildirdim. Elimizde 5 oyuncu var ama sadece 3 tanesini listeye ekleyebiliyoruz. Mert ve Musaba şu an bu listenin dışında kalacak. Ben durumu açıkladım; kendisi olumlu karşıladı. Lig ve kupa maçlarında hazır olacağını söyledi. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz” ifadelerine yer verdi.

TRANSFERLER TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ

Yeni transferlerin Matteo Guendouzi ve N’Golo Kante’nin yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de büyük katkı sunduğunu aktaran Tedesco, “Fransa’ya karşı oynamak her zaman zordur. Elbette Matteo ve Kante olduğu için daha zor; ancak bu durumun tek sebebi bu değil. Mbappe, Barcola, Kolo Muani gibi savunması zor oyuncular var. Her zaman dikine oynamaya çalışıyorlar ve kontra baskı yapıyorlar. Saha dışında da harika iki insan. Matteo’yu daha önceden tanıyorum, N’Golo ile bu sabah tanıştım. Tanışır tanışmaz iyi bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Onların burada olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de çok iyi” yorumunu yaptı.

FRED’İN DURUMU TARTIŞILDI

Fred’in takımdaki geleceğiyle ilgili de bilgi veren Tedesco, “Bu süreç onu çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacağını belirttiğimde mutlu oldu. Zorlu bir durum, Fred takım arkadaşları ve çalışanlar tarafından oldukça seviliyor. Kendisi de takımı, Fenerbahçe’yi ve İstanbul’u çok seviyor. İstanbul’da yaşamaktan rahat hissediyorlar. Burada çocuklar okula gidiyor ve burayı seviyorlar. Takım arkadaşlarını ve teknik heyeti de seviyor. Gerçekten iyi antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı ama pes etmedi. Her daim pozitifti ve takım arkadaşlarını motive etti. Bu sürecin onun için doğru ve adil olmadığını düşünüyorum” dedi.

KUPA HedefLERİ ARASINDA

Domenico Tedesco, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Son 11 maçta 10 galibiyetimiz var. Bu tarz maçlar zorlu ve tehlikeli bir hal alabiliyor. Kupa bizim için önemli; içinde yer aldığımız her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş’a son dakika golüyle mağlup olmamız, bir üst tura çıkmak konusunda baskı yaratabiliyor. Gaziantep’te kazanabilecek kalitemiz mevcut ve bunun için elimizden geleni yapacağız.”