TFF’nin Eşliğinde Erden Timur’un Şirketlerine Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un şirketlerine kayyum atanması kararlaştırıldı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma doğrultusunda Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım tayin edildiği açıklandı. Açıklamada, bu şirketlerin “öncül suçlar kapsamında elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde” kullanıldığının altı çizildi.

DOSYASI BAŞKA BÜROYA AKTARILDI

Erden Timur hakkında, Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemenin ardından emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerle delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredildiği kaydedildi.

YURTDIŞI BORSALARLA İLGİLİ DETAYLAR

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, Erden Timur’a ait “Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.” şirketinin 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna toplamda 144 milyon 217 bin lira gönderdiği belirtildi. Bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal’ın yurtdışındaki hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

1 MİLYAR LİRA TRANSFER BELGELERİ İNCELENDİ

Erden Timur ile Akın Topal arasındaki karşılıklı para transferleri kaydedilirken, Timur’un ifadesinde Topal’ın arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu ifade ettiği kaydedildi. Yazıda, yapılan işlemlerin miktarı ve niteliği göz önüne alındığında, basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı’da gerçekleştirdiği “altın alım satımı” işlemlerinin toplamda yaklaşık 1 milyar lira tutarında olduğu bildirildi.

226 KİLOGRAM ALTIN İFADELERDE BELİRLENDİ

Şüpheli Timur’un, babasından borç aldığı 226 kilogram altının ödemesini sağlamak amacıyla yaptığı işlemlerle ilgili ifadesinde, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ifade edildi. Sevk yazısında, Timur’un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda nakit transferi yapıldığı, ayrıca 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğü kaydedildi.

ŞAHIS HESAPLARINA YÜKSEK MİKTARDA PARA AKTARIYOR

Soruşturma kapsamında, 2024 yılı içerisinde Timur’un şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon lira nakit yatırıldığı tespit edildi. Şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edilirken, firmaların son üç yılda ticari zarar bildirdiği belirtildi.

VEYSEL ŞAHİN’E DAİRE SATIŞ İDDİALARI

Sevk yazısında, Erden Timur’un, kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen Veysel Şahin’e 24 daire sattığına dair haberler bulunduğu, Veysel Şahin’in ise daha önce suçla ilişkilendirildiği belirtildi. İlgili raporda, ülkedeki yasadışı bahisle ilişkili olarak Timur’un suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasında yer aldığı ifade edildi.

ERDEN TİMUR’UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Timur’a yöneltilen soruşturmaya dair, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna verdiği yanıtta, “Fatih Kulaksız isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde 2 defa gördüm. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yoktur.” dedi. Timur, ayrıca 21.07.2023 tarihinde şahsına ait gayrimenkullerden satın almak istediğini, peşinat ve sıralı çekler aldığını da sözlerine ekledi.

FİRMA SATIŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMASI

Bunun yanı sıra Veysel Şahin ile ilişkisi sorulduğunda, Timur, “Veysel Şahin 2014 ve 2015 yıllarında gayrimenkul satın almıştır. Bu alımlarda açık kaynaklarda herhangi bir yasadışı ilişki yoktur.” dedi. Satış sözleşmelerinin bir kısmının devredilmediğini belirtti ve şirketinin aldı bilgileri hakkında yasal bir zorunluluğu olmadığını vurguladı.

ÜYELİK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Timur’a, yasa dışı bahis sitelerinde bir üyeliği olup olmadığına dair sorulduğunda, herhangi bir üyeliği olmadığını belirtti. Aynı zamanda, yöneticisi olduğu dönemde hangi bahis sitelerinde oyun oynayıp oynamadığı sorusuna yanıt olarak, bu tür oyunlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını kaydetti.