TFF Tarafından PFDK’ya Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

tff-tarafindan-pfdk-ya-sevk-edilen-kulupler-aciklandi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de yer alan toplamda 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

8 KULÜP SEVK EDİLDİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir’in talimatlara aykırı davranışları sebebiyle, Beşiktaş’ın ise saha olayları ve çirkin-kötü tezahüratlar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi. Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları ve 6 oyuncusunun sarı kart görmesi, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya sevk edilirken, Fenerbahçe’nin de çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle disipline alındığı duyuruldu. Ayrıca Samsunspor’un çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve 7 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi. Kocaelispor ve Trabzonspor’un çirkin ve kötü tezahüratlar, Kayserispor’un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci kabulü gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK’YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç’ın sportmenliğe aykırı davranışlardan tedbirli şekilde PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray’dan Leroy Sane, kural dışı hareketten, Beşiktaş’tan idareci Serkan Reçber ise hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakaret sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak, oyuncusu Dorukhan Toköz’de kural dışı hareketten tedbirli bir şekilde disipline yollandığı duyuruldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

CIA İstihbarat Raporu Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, ABD istihbaratının 20. yüzyılın ortalarında kanser tedavisini keşfettiği ve bunu gizli tuttuğu öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların doğruluğu tartışmalı.
Gündem

İran’daki Rus Başkonsolosluğu Saldırıya Uğradı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsfahan kentindeki Rus Başkonsolosluğu'na yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ve tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.
Gündem

Manisa’da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Manisa'da bir bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Vize Serbestisi İçin Türk Yetkililerin Sorumlulukları

Türkiye, yolsuzlukla mücadele kapsamında AB standartlarını kabul ettiğinde vize engelleri ortadan kalkacak. Türkler, uzun süredir devam eden vize bekleme sorununu geride bırakabilecek.
Gündem

İsrail Saldırılarında 15 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Lübnan'da İslami Sağlık Kurumu, İsrail saldırılarında 15 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.