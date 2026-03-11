TFF Tarafından PFDK’ya Sevk Edilen Kulüpler Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’de yer alan toplamda 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

8 KULÜP SEVK EDİLDİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir’in talimatlara aykırı davranışları sebebiyle, Beşiktaş’ın ise saha olayları ve çirkin-kötü tezahüratlar nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi. Galatasaray, çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları ve 6 oyuncusunun sarı kart görmesi, 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK’ya sevk edilirken, Fenerbahçe’nin de çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle disipline alındığı duyuruldu. Ayrıca Samsunspor’un çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve 7 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle disipline sevk edildiği kaydedildi. Kocaelispor ve Trabzonspor’un çirkin ve kötü tezahüratlar, Kayserispor’un ise çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci kabulü gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

PFDK’YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç’ın sportmenliğe aykırı davranışlardan tedbirli şekilde PFDK’ya sevk edildiği aktarıldı. Galatasaray’dan Leroy Sane, kural dışı hareketten, Beşiktaş’tan idareci Serkan Reçber ise hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakaret sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak, oyuncusu Dorukhan Toköz’de kural dışı hareketten tedbirli bir şekilde disipline yollandığı duyuruldu.