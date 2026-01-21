TFF Trendyol Süper Lig 27. Hafta Takviminde Değişiklik Duyurdu

TFF, Trendyol Süper Lig 27. hafta maçlarının takviminde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamada, A Millî Takımın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılım için büyük önem taşıyan play-off maçları öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihinde düzenlenecek olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihinin 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirildiği belirtildi.

EUROPA KUPALARINA GÖRE ERTELEME OLACAK

Ayrıca, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselmeleri durumunda, bu takımların 27. haftada gerçekleştireceği lig karşılaşmaları ertelenecek. Ertelenecek maçların yeni tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

26. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 26. hafta müsabakaları şu şekilde düzenlenmiştir: Kocaelispor – Konyaspor, Gençlerbirliği – Beşiktaş, Göztepe – Alanyaspor, Galatasaray – Başakşehir, Antalyaspor – Gaziantep FK, Trabzonspor – Rizespor, Samsunspor – Kayserispor, Kasımpaşa – Eyüpspor ve Karagümrük – Fenerbahçe.

27. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Öne alınan 27. hafta karşılaşmaları ise 17-18-19 Mart tarihlerinde şu şekilde gerçekleştirilecektir: Göztepe – Galatasaray, Beşiktaş – Kasımpaşa, Başakşehir – Antalyaspor, Eyüpspor – Trabzonspor, Kayserispor – Karagümrük, Fenerbahçe – Gaziantep, Konyaspor – Gençlerbirliği ve Alanyaspor – Kocaelispor.