TFF Uganda Genelkurmay Başkanı’na Tepki Gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları yapıp ardından bu paylaşımları silmesine yanıt verdi. Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Uganda ile herhangi bir sorunu bulunmadığını ifade etti.

AK PARTİ SÖCÜSÜ ÇELİK: UGANDA ile SORUNUMUZ YOK

Çelik, Kainerugaba’nın geçmişte benzer tutarsız açıklamalar yaptığına dikkat çekti. Çelik, “Türkiye’nin Uganda ile sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz.” şeklinde konuştu.

İRAN ve ABD ARASINDA ATEŞKES BAŞVURULARI DEVAM ETMELİ

Çelik’in açıklamalarında öne çıkan noktalar arasında, barış görüşmelerinin sürdürülmesi gerektiği vurgusu öne çıktı. “Bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad’ta maalesef ilk turda görüşmeler sonuçlanamadı. Bizim tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiği. Ateşkes ortamının korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Çelik, ilk turda sonuç alınmasının beklenmesinin uygun olmadığını da belirtti. “Hürmüz Boğazı, nükleer silah meselesi, bu saldırganlıkların sonunda meydana çıkan insani kayıplar ve tazminatlar gibi birçok boyutu olan bir konu. ABD ve İsrail’in haksız ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar ortaya çıktı.” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

