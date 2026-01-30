TFF’ye Bildirilen Geçici Anlaşma Detayları Açıklandı 23:40 — 30 Ocak 2026 Paylaş WhatsAppTwitterFacebookLinkedinReddItEmailCopy URLYazdır TFF’NİN LİSANS İŞLEMLERİNE GÖRE GEÇİCİ ANLAŞMA 23 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna dek geçici bir sözleşme imzalandığı bildiriliyor. Asllani, bu sezon kiralık olarak görev aldığı Torino kulübünde 16 maçta boy gösterdi. FLAŞ FLAŞ FLAŞ Gündem Bektaş Yaylası’nda Kar Kalınlığı 2,5 Metreyi Geçti Bektaş Yaylası, Giresun'da yoğun kar yağışından ağır şekilde etkilendi. Kar kalınlığı 2,5 metreyi bulurken, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu. 13 dakika önce yayınlandı! Gündem Şarampole Uçan Araç Alev Alev Yandı Gaziantep'te bir otomobil şarampole devrildi ve alev aldı. İçindeki üç kişi, aracın yanmadan önce hızlıca dışarı çıkmayı başardı. 33 dakika önce yayınlandı! Gündem Mudurnu’da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyon devrildi, meydana gelen kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 44 dakika önce yayınlandı! Gündem Mersin Sel Felaketi İle Mücadele Çalışmalarını Başlattı Mersin'deki sağanak yağışlar sonucu dereler taştı, 51 ev ve iş yeri zarar gördü. Ayrıca, mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. 53 dakika önce yayınlandı! Gündem Hatay’da Tır Kazasında Bir Yaralı: İnceleme Başlatıldı Hatay'da otoban gişelerine çarpan bir tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 saat önce yayınlandı!