TFF’ye Bildirilen Geçici Anlaşma Detayları Açıklandı

TFF’NİN LİSANS İŞLEMLERİNE GÖRE GEÇİCİ ANLAŞMA

23 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna dek geçici bir sözleşme imzalandığı bildiriliyor. Asllani, bu sezon kiralık olarak görev aldığı Torino kulübünde 16 maçta boy gösterdi.