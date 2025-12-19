The Economist Yılın Ülkesi Olarak Suriye’yi Seçti

2025’in sona yaklaşmasıyla birlikte yılın en iyileri belirleniyor. Dünyanın birçok önemli ve saygın dergilerinden biri olan The Economist, her yıl düzenlediği “yılın ülkesi” seçimini bu sene de gerçekleştirdi.

YILIN ÜLKESİ SURİYE

The Economist, 2025 yılı için Suriye’yi “yılın ülkesi” seçerek, ülkenin bu yılki ilerlemelerini, atılımlarını ve gelişmelerini ön plana çıkardı.

DEVRİMİN İLK YILIYDı

8 Aralık 2024’te, Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle kurulan, Ahmed Şara’nın önderlik yaptığı yeni hükümet, bir yılını geride bıraktı. The Economist, bu devrim sonrası Suriye’nin durumunun köklü bir biçimde değiştiğini vurguladı.

YILIN SURİYE İÇİN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

On yılı aşan iç savaşın ardından Suriye, 2025 yılında yeniden yapılanma sürecine girdi. Şara hükümeti, ülkeyi dış izolasyondan kurtarıp, dünya sahnesinde yeniden aktif bir devlet haline getiriyor.

ŞARA’NIN ABD ZİYARETİ

Suriye Geçiş Yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Amerikaʻya gerçekleştirdiği ziyaretle, hükümetinin tanınırlığını ve meşruiyetini global ölçekte sergiledi. ABD Başkanı Donald Trump, Şara için “Genç, yakışıklı, çekici, sert” ifadelerini kullanmıştı.

10 MART MUTABAKATI

Suriye’nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı ile ülkenin bütünlüğü güvence altına alındı ve muhalif grupların yeni hükümete entegrasyonu için çalışmalar başlatıldı.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

En önemli gelişmelerden biri de, ABD’nin Esad döneminde Suriye’ye uygulanan Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması oldu. Bu adım, yeni Suriye’nin Batı dünyasında meşru bir yönetim olarak tanındığını pekiştirdi ve ülkenin ekonomik üzerindeki önemli yüklerden birini azalttı.

ŞAM YÜRÜYÜŞÜ VE DEVRİM

27 Kasım 2024 tarihinde Suriyeli muhalif gruplar, İdlib’den güney yönüne ilerleyerek Esad rejiminin elindeki Halep’i ele geçirmişti. Suriye Milli Ordusu da “Özgürlük Şafağı” adını verdiği harekât ile muhalif güçlere katıldı. Hama merkezli muhalefete karşı gerçekleştirilen Rus destekli hava saldırıları durumu değiştirmedi. Hama’yı ele geçiren muhalif gruplar, Humus’a yöneldi. 6 Aralık’ta Humus, 7 Aralık’ta ise yerel grupların hareketiyle Suveyda illerinde muhalif güçlerin egemenliği sağlandı. 8 Aralık’ta, Kuneytra’daki muhalif unsurlar, işkencelerin bilindik olduğu rejimin kalelerinden biri olan Sednaya Hapishanesi’ni ele geçirerek, tutukluları serbest bıraktı.