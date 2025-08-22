The Hammers Awards’a Büyük İlgi Var

Gündem

THE HAMMERS AWARDS’UN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Reklamveren dünyasında ekip başarısını görünür kılmayı hedefleyen The Hammers Awards, bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Başvuru süresi, yüksek talep üzerine 29 Ağustos 2025’e kadar uzatıldı. Türkiye’deki reklamverenler, şirket ekipleri ve start-up’lar, 1 Ocak 2024 ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri projelerle başvuru yapabiliyor.

BAŞVURU KİTLELERİ VE KRİTERLER

Katılım için belirlenen temel kriter, projelerin şirket ve sektör düzeyinde yarattığı somut değerleri rasyonel verilerle ortaya koyabilmesi. Bu yılki ödül programı, PR, Strateji, Sektörel Kategoriler, Marka Deneyimi, Medya ve İçerik, Teknoloji ve Veri, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 6 ana bölümde toplam 89 alt kategori içeriyor.

PRESTİJLİ BİR PLATFORMUN ÖNEMİ

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, “The Hammers Awards, ekiplerin yarattığı değeri görünür kılmayı amaçlayan prestijli bir platform. Reklamverenlerden start-up’lara kadar geniş bir yelpazede başvuru alıyor olmamız, ödüllerimizin kapsayıcılığını ve sektördeki önemini pekiştiriyor” diye belirtiyor.

