The Hammers Awards’a Yüksek İlgi Var

REKABETÇİ ÖDÜL PROGRAMI

Reklamveren dünyasında ekiplerin başarısını görünür hale getirmeyi hedefleyen The Hammers Awards, 2025 yılında altıncı kez gerçekleştirilecek. Başvuru süresi, yoğun ilgi nedeniyle 29 Ağustos 2025 tarihine kadar uzatıldı. Türkiye’deki reklamverenler, şirket ekipleri ve start-up’lar; 1 Ocak 2024 ile 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri projelerle başvuru yapma fırsatına sahip.

PROJELERİ KONUŞTURAN KRİTERLER

Katılım için belirlenen ana kriter, projelerin şirket ve sektör düzeyinde yarattığı somut değerlerin rasyonel verilerle desteklenebilmesi. Bu yılki ödül programı, PR, Strateji, Sektörel Kategoriler, Marka Deneyimi, Medya ve İçerik, Teknoloji ve Veri, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik gibi 6 ana bölüm altında toplam 89 alt kategori içeriyor.

PLATFORMUN ÖNEMİ VE KAPSAYICILIĞI

Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, “The Hammers Awards, ekiplerin yarattığı değeri görünür kılmayı amaçlayan prestijli bir platform. Reklamverenlerden start-up’lara kadar geniş bir yelpazede başvuru alıyor olmamız, ödüllerimizin kapsayıcılığını ve sektördeki önemini pekiştiriyor” şeklinde açıklamada bulundu.