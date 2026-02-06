Thodex Davasında Ara Karar: Güven ve Serap Özer Tahliye Edildi

YENİDEN GÖRÜLEN THODEX DAVASINDA TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yeniden görülen Thodex davasında, daha önce 11 bin 196 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edilen iki tutuklu sanık, serbest bırakıldı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanıklar Güven ve Serap Özer, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu.

CUMHURİYET SAVCISI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, her iki sanığın da “ev hapsi” tedbiri ile tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 17 Haziran’a erteledi. Tahliye edilen Güven ve Serap Özer, geçen yıl cezaevinde ölü olarak bulunan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in kardeşleri olarak dikkat çekiyor.

THODEX’TE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Thodex” adlı şirketin 400 bin lira sermaye ile Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu ve bu platformun müştekileri hileli işlemlerle dolandırdığı bilgisi yer alıyordu. Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalardan 12 bin 164’ten 40 bin 562’ye kadar hapis cezası talep edilmişti.

FARUK FATİH ÖZER’İN YAKALANMA SÜRECİ

Firari sanık Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararının ardından, aynı yıl 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye getirilmiş ve 23 Nisan’da tutuklanmıştı. Davayı 7 Eylül 2023’te karara bağlayan mahkeme, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’i, “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

ÖLÜM SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kararın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Burada dosya, yerel mahkemenin hükmünü bozdu ve Faruk Fatih Özer’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan tahliyesine karar verildi, diğer suçlardan ise tutukluluğunun devamına hükmedildi. Yerel mahkemeye geri gönderilen dosyada, Özer ile diğer 21 sanığın yargılamasına yeniden başlandı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025 tarihinde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulunduğu ve bu olayla ilgili Tekirdağ Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.