THY’den Yurt İçi Uçuşlarda Kampanya Duyurusu

THY’DEN GÜNCEL UÇUŞ KAMPANYASI

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugün ve yarın yurt içi uçuşları için bilet fiyatları 1000 liradan başlıyor. Yolcular, alacakları bu biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirebilecek. İstanbul Havalimanı’nın çıkışlı veya varışlı seferleri için geçerli bu kampanya detaylarına THY’nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün.

DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR’A ÖZEL KAMPANYA

THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki bazı destinasyonlarla ilgili gidiş-dönüş uçuşları için cazip fiyatlarla bir kampanya düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre, sınırlı koltuk sayısı için geçerli bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini 25 Kasım’a kadar satın alması gerektiği belirtildi. Bu biletlerle, 12 Ocak-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a ise 169 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

KAMPANYA TARİHLERİ VE DETAYLARI

Ayrıca, 12 Ocak-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan fiyatlarla bilet almak da mümkün. Yolcular, 12 Ocak-18 Mart 2026 tarihleri arasında ise Priştine’ye 109, Üsküp’e 119, Saraybosna’ya 129, Tivat’a 139, Podgorica’ya 159, Zagreb ve Ljubljana’ya 169, Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya kapsamındaki tüm bilet fiyatları, THY’nin resmi internet sitesi üzerinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatlarında bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gözlemlenebileceği belirtildi. Ayrıca, kampanya hakkında daha fazla bilgi için yolcuların THY’nin internet sitesini ziyaret etmeleri ya da “444 0 849” numaralı çağrı merkezini aramaları tavsiye ediliyor.