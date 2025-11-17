THY’den Yurt İçi Uçuşlarda Kampanya Duyurusu

thy-den-yurt-ici-ucuslarda-kampanya-duyurusu

THY’DEN GÜNCEL UÇUŞ KAMPANYASI

Türk Hava Yolları’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugün ve yarın yurt içi uçuşları için bilet fiyatları 1000 liradan başlıyor. Yolcular, alacakları bu biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirebilecek. İstanbul Havalimanı’nın çıkışlı veya varışlı seferleri için geçerli bu kampanya detaylarına THY’nin resmi internet sitesinden ulaşmak mümkün.

DOĞU AVRUPA VE BALKANLAR’A ÖZEL KAMPANYA

THY, Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki bazı destinasyonlarla ilgili gidiş-dönüş uçuşları için cazip fiyatlarla bir kampanya düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre, sınırlı koltuk sayısı için geçerli bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların biletlerini 25 Kasım’a kadar satın alması gerektiği belirtildi. Bu biletlerle, 12 Ocak-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a ise 169 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

KAMPANYA TARİHLERİ VE DETAYLARI

Ayrıca, 12 Ocak-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan fiyatlarla bilet almak da mümkün. Yolcular, 12 Ocak-18 Mart 2026 tarihleri arasında ise Priştine’ye 109, Üsküp’e 119, Saraybosna’ya 129, Tivat’a 139, Podgorica’ya 159, Zagreb ve Ljubljana’ya 169, Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya kapsamındaki tüm bilet fiyatları, THY’nin resmi internet sitesi üzerinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatlarında bilet satış ofisleri ve acentelerde farklılık gözlemlenebileceği belirtildi. Ayrıca, kampanya hakkında daha fazla bilgi için yolcuların THY’nin internet sitesini ziyaret etmeleri ya da “444 0 849” numaralı çağrı merkezini aramaları tavsiye ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bursa’daki Orman Yangınlarının Ardından Yeniden Yeşillendirme

Mudanya'daki 2015 ve 2018 orman yangınlarında zarar gören alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla yeniden ağaçlandırılıyor ve doğanın tekrar yeşermesi sağlanıyor.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Diyarbakır’da Çapraz Böbrek Nakli Başarıyla Gerçekleşti

Diyarbakır'da, kan uyuşmazlığı nedeniyle aile içinden böbrek nakli yapılamayan iki hastanın eşleri, çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuştu.
Gündem

Bayraklı’da Şantiyede Yangın Çıktı

Bayraklı'da bir inşaat sahasında çıkan yangın, konteynerler ve çevre ağaçları etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerle mücadele ediyor.
Gündem

Hakkari’de Pikap Uçurumdan Zap Suyu’na Düştü

Hakkari'de, uçurumdan Zap Suyu'na düşen pikapta yaralanan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda durumu ağır olan yaralıların tedavisi sürüyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.