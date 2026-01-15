THY Irak Uçuşlarıyla İlgili Yanlış Bilgileri Düzeltmekte

Türk Hava Yolları, Irak’taki seferlerle ilgili yapılan spekülasyonları yalanladı.

SEFERLER DEVAM EDİYOR

Şirket, bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, Erbil seferlerinin süresiz olarak durdurulduğına dair paylaşımların yer aldığını belirtti. Türk Hava Yolları, “Söz konusu iddialar gerçek değildir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerinin operasyonel gerekçelerle gündüz saatlerine kaydırıldığını; bunun yanı sıra Erbil ve Süleymaniye seferlerinin tarifeye uygun bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Kamuoyuna yapılan bilgilendirmede, bu durumun sürekliliği koruyacağına dikkat çekildi.