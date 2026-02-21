THY New York Seferlerini Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Etti

ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ
New York’ta hava şartlarının olumsuz seyretmesi dolayısıyla alarm durumu söz konusu oldu. THY İletişim Başkanlığı, yaptığı duyuruda “New York’ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat tarihlerindeki New York’a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” bilgilerini paylaştı.
Güncel uçuş bilgilerine erişim sağlamak isteyen yolculara ise “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/” adresinin kullanılabileceği bildirildi.