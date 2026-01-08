THY’nin 100 Milyar TL’lik Yatırım Hamlesi Başladı

Türk Hava Yolları, 100 milyar TL tutarındaki yeni yatırım hamlesinin temellerini düzenlenen bir törenle attı. Bu kapsamlı atılım, Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve global rekabet gücünü artıracak bir dizi projeyi içeriyor. 2033 vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen bu stratejik adımda, İstanbul Havalimanı dahil olmak üzere çeşitli yerlerde toplam yatırım değeri 100 milyar TL’yi aşan sekiz yeni tesisin temelleri atıldı.

TÜRK HAVACILIĞI ÖNDE GELEN İSİMLERİ YER ALDI

İstanbul Havalimanı’ndaki törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ve Türk havacılığının önemli isimleri katılım gösterdi.

PROF. DR. AHMET BOLAT: 144 MİLYAR DOLAR DEĞERE ULAŞACAK GÜÇLÜ BİR HAVACILIK EKOSİSTEMİ İNŞA EDİYORUZ

Yeni yatırımlarla ilgili bilgiler veren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştiriyoruz. Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar TL’yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken Türkiye’yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. 2026 yılında 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bu adımlarla sadece tesisler değil, ülkemiz ekonomisi ve havacılığının geleceği için güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine olan katkısı 65 milyar dolarken, 2033’te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak.” dedi.

KARGO, TEKNİK BAKIM VE İKRAMDA KÜRESEL LİDERLİK

Yeni yatırımların bir parçası olarak Türk Hava Yolları, yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak olan dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden birini kurma çalışmaları sürdürmektedir. Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesinin 2027–2028 döneminde tamamlanması planlanırken, ayrıca günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verebilecek kapasitede uçak içi ikram tesisinin 2027–2028 dönemine kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde Avrupa’nın yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezi de 2027 yılı içerisinde tamamlanacak.

BAKIM KAPASİTESİNDE YÜZDE 20 ARTIŞ

Ayrıca, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından inşa edilecek ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan İlave Uçak Bakım Hangarları ile uçak bakım kapasitesinin %20 oranında artırılması hedefleniyor.

E-TİCARET VE LOJİSTİKTE YENİ NESİL OPERASYON MODELİ

Lojistik ve dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olan E-Ticaret Kompleksi, 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor ve “kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri” sunan yeni nesil bir operasyon modeli olarak Türk Hava Yolları’nın küresel ticaretteki rolünü güçlendirecek.

DİJİTAL OMURGA: İSTANBUL VERİ MERKEZİ VE UÇUŞ EĞİTİMİ

Operasyonel sürekliliği sağlayacak İstanbul Veri Merkezi’nin 2027-2028 döneminde devreye girmesi planlanırken, pilot ve uçuş ekiplerinin yetiştirilmesine yönelik Uçuş Eğitim Merkezi 2026-2027 döneminde hizmete alınacak. Bu yatırımlar, Türk Hava Yolları’nın uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyecek.

EKİP TERMİNALİYLE KESİNTİSİZ OPERASYON

Genişleyen operasyon hacmine paralel olarak, Türk Hava Yolları Ekip Terminali İlave Binası da 2026 yılı içinde tamamlanarak yer hizmetleri, bakım ve uçuş operasyonları arasında kesintisiz bir lojistik akış sağlayacak.

2033 VİZYONU: ENTEGRE VE KÜRESEL HAVACILIK EKOSİSTEMİ

Bu yatırımlar, Türk Hava Yolları’nın 100. yılını kutlayacağı 2033 hedefleri doğrultusunda, dünyanın en büyük beş filosundan biri olma vizyonunu desteklerken, entegre bir büyüme modelinin temelini oluşturuyor. Ayrıca, küresel operasyonları destekleyen stratejik bir havacılık ekosisteminin omurgasını da oluşturuyor.