THY: Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 61 Sefer İptal Edildi

thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-61-sefer-iptal-edildi

Kar yağışı, ülkenin geniş bir kesiminde etkisini sürdürüyor. Türk Hava Yolları, doğu ve iç bölgelerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” dedi.

ULAŞIMDA DİKKAT ÇEKEN UYARI

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önümüzdeki üç gün içinde gerçekleşmesi beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle sürücüleri mümkünse trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Bakanlık, kış lastiği kullanımının yanı sıra yakıt kontrolü yapılmasını ve araçlarda zincir, takoz, çekme halatı gibi güvenlik ekipmanlarının hazır bulundurulmasını önerdi. Yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

