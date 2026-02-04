THY Uçağı Katmandu’da Acil İniş Yaptı

thy-ucagi-katmandu-da-acil-inis-yapti

Katmandu’dan İstanbul’a uçan Türk Hava Yolları uçağı acil iniş gerçekleştirdi.

KAYNAKLI HAVA TRAFİĞİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, olayla ilgili bilgileri sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağın, kalkış sonrasında sağ motorundan arıza uyarısı aldığı belirtildi. Üstün, “Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

YOLCULARIN HAKLARI GÜVENCEDİR

Ayrıca Üstün, yolcuların seyahatleri için yeni bir uçuş planlamasının yapıldığını belirtti. Bu durum, uçuşların güvenli bir şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli adımların atıldığını gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mükremin Gezgin Uyuşturucu Davasından Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleşen uyuşturucu soruşturması sonucu sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin tutuklanarak hapishaneye sevk edildi.
Gündem

Washington Ve Tahran Müzakereleri İçin Umman’a Gidiyor

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri değişiyor; İstanbul yerine Umman'ın gündeme geldiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı, henüz kesin bir yer belirlemediklerini ifade etti.
Gündem

Şi Ve Trump Telefonda Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

ABD ve Çin liderleri, kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin detayları henüz açıklanmadı, ancak uluslararası ilişkiler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Gündem

THY Uçağı Katmandu’da Acil İniş Gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları'na ait uçak, sağ motorundaki teknik sorun nedeniyle Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
Gündem

Kahire’de Erdoğan ve Sisi Ortak Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de Mısır lideri es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında önemli mesajlar verdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.