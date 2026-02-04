THY Uçağı Katmandu’da Acil İniş Yaptı

Katmandu’dan İstanbul’a uçan Türk Hava Yolları uçağı acil iniş gerçekleştirdi.

KAYNAKLI HAVA TRAFİĞİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, olayla ilgili bilgileri sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağın, kalkış sonrasında sağ motorundan arıza uyarısı aldığı belirtildi. Üstün, “Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan’ın Kolkata Havalimanı’na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır.” ifadelerini kullandı.

YOLCULARIN HAKLARI GÜVENCEDİR

Ayrıca Üstün, yolcuların seyahatleri için yeni bir uçuş planlamasının yapıldığını belirtti. Bu durum, uçuşların güvenli bir şekilde sürdürülmesine yönelik gerekli adımların atıldığını gösteriyor.