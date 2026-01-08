THY Yatırım Hamlesi ile Türkiye Havacılığını Güçlendiriyor

Türk Hava Yolları, düzenlenen bir törenle 100 milyar TL değerindeki yeni yatırım paketi için temel atma işlemlerini gerçekleştirdi. Bu hamle, Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirirken, küresel düzeyde rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplamda 100 milyar TL’yi aşan sekiz yeni tesisin temeli atıldı.

TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN YILDIZLARI BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Havalimanı’nda yapılan törende; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY ve bağlı kuruluşların üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önemli isimleri yer aldı.

PROF. DR. AHMET BOLAT: GÜÇLÜ BİR HAVACILIK EKOSİSTEMİ YARATIYORUZ

Yeni yatırımlara yönelik açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Bolat, “2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştiriyoruz” ifadesini kullandı. Bolat, 100 milyar TL’yi aşan yatırım hamlesinin Türkiye’yi uçuş alanında dünya genelindeki en önemli merkezlerden biri haline getireceğini belirtti. 2026 yılında 26 bin yeni iş imkanı sağlaması planlanan bu yatırımlar, tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam yaratacak.

KARGO, TEKNİK BAKIM VE İKRAMDA LİDERLİK HEDEFİ

Yeni projeler dahilinde Türk Hava Yolları, yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak olan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi ile birlikte, günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek dünya çapında önemli bir uçak içi ikram tesisini devreye almayı planlıyor. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük motor bakım merkezlerinden birinin inşası da 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

BAKIM KAPASİTESİNDE KAYDA DEĞER ARTIK

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde inşa edilecek ilave uçak bakım hangarları sayesinde, ortalama bakım kapasitelerinin %20 oranında artırılması hedefleniyor. Bu hangarlar, 2026 yılı içerisinde tamamlanacak ve 12 uçağın eş zamanlı olarak bakımını yapma kapasitesini sağlayacak.

E-TİCARET VE LİJİTİKTE YENİ YAKLAŞIM

Lojistik ve dijital dönüşüm alanında atılacak önemli bir adım olan E-Ticaret Kompleksi, 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Bu yeni nesil operasyon modeli, “kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri” sunacağı için Türk Hava Yolları’nın uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İSTANBUL VERİ MERKEZİ VE UÇUŞ EĞİTİMİ

Operasyonel sürekliliği artıracak İstanbul Veri Merkezi, 2027-2028 döneminde faaliyete geçecek; yüksek güvenlikli altyapısıyla şirketin teknoloji kapasitesini büyük ölçüde geliştirecek. Uçuş Eğitim Merkezi ise 2026-2027 döneminde devreye alınarak, Türk Hava Yolları’nın insan kaynağı yatırımlarının merkezinde yer alacak.

KESİNTİSİZ OPERASYON İÇİN EKİP TERMİNALİ YATIRIMI

Türk Hava Yolları Ekip Terminali İlave Binası, genişleyen operasyon hacmiyle uyumlu olarak, 2026 yılında tamamlanacak. Bu yapıyla birlikte, yer hizmetleri, bakım ve uçuş operasyonları arasında kesintisiz lojistik akış sağlanması hedefleniyor.

2033 VİZYONU: KÜRESEL HAVACILIK EKOSİSTEMİ

Tüm bu yatırımlar, Türk Hava Yolları’nın 100. yılını kutlayacağı 2033 hedefleri çerçevesinde, dünyanın en büyük beş filosundan biri olma amacını destekliyor. Bu stratejik hamleler, entegre bir büyüme modeli oluşturarak küresel operasyonları destekleyecek bir havacılık ekosisteminin temelini hazırlıyor.