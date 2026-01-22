Ticaret Anlaşmazlığı Altın ve Gümüşü Etkiliyor

Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 772 dolara gerileyerek yüzde 1’e yakın bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’la ilgili Avrupa’ya yönelik önerilen gümrük vergisi tehdidinden geri adım atması sonrasında, önceki seansta kaydedilen yeni rekor seviyeden geldi. Trump, Grönland üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için bir anlaşmaya yaklaşıldığını ifade ederek, olası bir ABD askeri müdahalesi konusundaki endişeleri azalttı ve bu durum jeopolitik riskin düşmesine katkıda bulundu. Bununla birlikte, Avrupa milletvekillerinin Temmuz ayında imzalanan AB-ABD ticaret anlaşmasının onayına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

SEÇİM VAATLERİ VE MALİ KAYGILAR

Seçimle ilgili vergi indirim vaatlerinin tetiklediği Japon devlet tahvillerindeki sert satışlar, mali kaygıları artırırken, güvenli liman taleplerinin bir kısmını destekliyor. Yatırımcılar, ayrıca bugün açıklanacak olan ve Federal Rezerv’in faiz oranı görünümüne dair ek ipuçları sunabilecek ABD PCE enflasyon raporunu bekliyor.

ONS ALTININ GÜNDEKİ SEYİRI

Ons altın, güne 4 bin 824 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 772 dolara kadar gerileyen ons altın, en yüksek 4 bin 839 dolarlık seviyeye de ulaştı. Şu anda 4 bin 798 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ HAREKETLENME

Gram altın, güne 6 bin 715 liradan giriş yaptı. Gün içerisindeki en düşük seviyesi 6 bin 645 liraya düşerken, en yüksek 6 bin 736 lira olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla gram altın 6 bin 681 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatları da altındaki nedenlerden ötürü rekor seviyelerden uzaklaşma gösterdi. Ons gümüş, güne 92,56 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük seviyesi 90,83 dolar olurken, en yüksek 93,44 dolara ulaştı. Şu anda 93,25 dolardan işlem görmekte.

GRAM GÜMÜŞTEKİ DALGALANMA

Gram gümüş, güne 129 liradan giriş yaptı. Gün boyunca en düşük 126,6 lira, en yüksek 130,2 lira olarak kaydedilirken, şu an 130 liradan alıcı buluyor.