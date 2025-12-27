Ticaret Bakanlığı Fahiş Fiyat Denetimlerini Sıklaştırdı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla market denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Bakanlık, alışveriş merkezleri, marketler ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerine aralıksız devam etmekte. Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki markette denetim gerçekleştirerek temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini incelemekte. Ayrıca, etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek amacıyla da denetimler yapılıyor.

YENİ YIL DÖNEMİ SIKILAŞAN DENETİMLER

Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Tan, denetim sırasında ürünlerin geçmişe dönük üç aylık faturalarının talep edildiğini belirterek, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanacağını açıkladı. Tan, ayrıca, “Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor.” dedi. Ankara’da altı ilçede eş zamanlı denetimlerin yapıldığını aktaran Tan, asgari ücrete yapılan artışın haksız fiyat artışlarına neden olmaması için denetimlerin süreceğini belirtti.

BURSA’DA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER

Bursa’da da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı dönemi alışveriş merkezinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve ekibi, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde, kuruyemiş, hediyelik eşya satan işletmeler, marketler ve yeme içme alanlarında faaliyet gösteren kafe, restoran ve lokantalarda denetimler yaptı. Bu denetimlerde, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin artışıyla fiyatların yükselip yükselemeyeceği, restoranlar ve kafelerin kapılarında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, marketlerdeki ürünlerin fiyat etiketlerinin mevcut olup olmadığı incelemeye alındı.

Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerini artırarak sürdürdüklerini aktararak, “Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını vurgulayan Aslanlar, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ve yılbaşı sürecinde gıda ürünleri, kuruyemiş ve hediyelik eşya gibi ürünlerin denetimlerinin sıklıkla yapılacağını belirtti. Kent genelinde diğer sektörlere yönelik denetimler de sürecek.