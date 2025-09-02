Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Oyuncakları Topluyor

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin denetimlerini sürdürüyor. 1 Eylül’de yapılan duyuruyla Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” ürünleri güvensiz bulunarak satışları yasaklandı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

ÜRÜNLERİN GÜVENSİZ BULUNMA SEBEPLERİ

Bakanlık, yasaklama gerekçelerini belirtti. “Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı.” Özellikle, “Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü.” ve “Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı.” gibi durumlar, çocuk sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ediyor.