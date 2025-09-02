Gündem

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Oyuncakları Topluyor

ticaret-bakanligi-guvensiz-oyuncaklari-topluyor

DENETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlerin denetimlerini sürdürüyor. 1 Eylül’de yapılan duyuruyla Babyjem markalı “Tavşan Peluş Sırt Çantası” ve Sozzy Toys markalı “Peluş Oyuncak” ürünleri güvensiz bulunarak satışları yasaklandı. Bu ürünlerin piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

ÜRÜNLERİN GÜVENSİZ BULUNMA SEBEPLERİ

Bakanlık, yasaklama gerekçelerini belirtti. “Fermuarın tutma klipsi, tork testi sırasında ayrıldı.” Özellikle, “Tavşanın gözleri, çekme testinde küçük parçalara bölündü.” ve “Çanta saplarındaki metal bağlantı noktaları, test şablonlarında çıkıntı yaptı.” gibi durumlar, çocuk sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturabiliyor. Bakanlık, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump’ın Sağlık Sorunları Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir haftadır resmi etkinliklerde görünmemesi ve yayımlanan son fotoğrafı, medyada sağlık sorunları yaşadığına dair spekülasyonlara neden oldu.
Gündem

Belçika’nın Tanıma Kararını Destekliyoruz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını olumlu değerlendirerek, diğer ülkeleri de bu yönde harekete geçmeye teşvik etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.