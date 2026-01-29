Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünler Listesine Alındı

Ticaret Bakanlığı, yayınladığı dört bilgilerle, Formula 505 (50 gr) Lavabo Açıcı isimli ürünün kimyasal risk barındırdığı gerekçesiyle güvensiz ürünler listesine dahil edildiğini açıkladı. Bu kapsamda, Bakanlık, ürünün piyasaya sunulmasının yasaklanması ve toplatılması yönünde bir karar aldı. Söz konusu ürün, Erm Global Ticaret – Ermahan Kızıl isimli firma tarafından satışa sunulurken, menşe ülkesinin Türkiye olduğu belirtildi ve ürün grubunun lavabo açıcı olarak tanımlandığı kaydedildi.

AMBALAJDA KRİTİK EKSİKLİK

Gerçekleştirilen incelemelerde, ürün ambalajında bulunması zorunlu olan dokunsal tehlike işaretinin eksik olduğu tespit edildi. Bu işaretin, özellikle görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları ayırt edebilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Bakanlığın açıklamasında, ürünün TS EN ISO 11683 standardına uygun olarak ambalajlanmadığı ve bu durumun tüketiciler için risk oluşturabileceği kaydedildi. Lavabo açıcı ürünün taşıdığı riskler arasında kimyasal yanıklar da yer alıyor.

TOPLATMA KARARI 9 OCAK’TA ALINDI

GÜBİS verilerine dayanarak, söz konusu ürünle ilgili olarak piyasaya arz yasağı ve toplatma kararının 9 Ocak 2026 tarihinde verildiği bildirildi. Bu karar, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürürlüğe girmiştir.