Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Uygulamasına Müdahale Etti

TİCARET BAKANLIĞI İDARİ İŞLEM BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, bir firmanın yarım saatlik tuvalet tesisatı için 18 bin lira talep etmesi üzerine idari işlem başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, fazla tahsil edilen tutar aileye iade edildi.

KAPLAN’DAN AÇIKLAMALAR

Kaplan, Esenler’de bir vatandaşın fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili yaptığı başvuru üzerine İl Ticaret Müdürlüğü’nün hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirtti. Yerel kurumlarla yürütülen işbirliği sayesinde, Esenler Belediyesi’nin de destekleriyle, vatandaşın maruz kaldığı mağduriyetin giderildiğini ifade etti. Kaplan, “Yapılan müdahale neticesinde fazla tahsil edilen tutarın iadesi sağlanmıştır.” diye ekledi.

FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARI KABUL EDİLEMEZ

Kaplan, fahiş fiyat uygulamasına giden firma hakkında gerekli idari sürecin başlatıldığını aktararak, “Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve hakkını korumak; fırsatçılığa, keyfîliğe ve haksızlığa asla geçit vermemek konusundaki kararlılığımız tam ve kesindir.” ifadesini kullandı.

SONUÇLAR VE MAĞDURİYET

İstanbul Esenler’de tıkanan tuvaletini açtırmak isteyen bir vatandaş, internetten bulduğu tesisatçı firmasına yarım saatlik iş için 18 bin TL ödediğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım.” şeklinde konuştu. Engelli bir çocuğa bakmak zorunda olan Yıldız, zor durumda kaldığını ve bu paranın kira parası olduğunu ifade ederek, “Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım.” dedi. Yıldız, aynı hizmet için diğer firmaların en fazla 5 bin lira talep ettiğini öğrenince dolandırıldığını anladı.