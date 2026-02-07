Ticaret Bakanlığı Hizmet Ücretleri İncelemesi Başlattı

Ticaret Bakanlığı, restoranlar ve kafelerdeki servis ücreti uygulamasının sona ermesinin ardından menü fiyatlarına zam yapıldığına dair ortaya çıkan iddialarla ilgili hızlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, 5 Şubat 2026 tarihli sosyal medya paylaşımları üzerine durumun detaylı olarak araştırılacağı ifade edildi. Ayrıca, “Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” denildi. Yapılan inceleme sonucunda, restoran girişinde ve masalarda fiyat listesi bulunmadığı da belirlendi.

İŞLETME BEYANI: FİYAT FARKI ÇALIŞANLARA ÖDENDİ

İlgili işletmenin, servis ücreti uygulamasının kalkmasının ardından, daha önceki fiyat olan 15 bin TL artı yüzde 12 servis ücreti ile toplamda 16 bin 800 TL’ye sunduğu hizmetin, çalışanların mağduriyetini önlemek amacıyla 16 bin 500 TL olarak güncellendiği ve aradaki farkın personele ödendiği açıklandı. Bakanlık, bu uygulamanın haksız fiyat artışı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bakanlık, işletmenin kendi beyanı doğrultusunda elde edilen bilgi ve belgelerin, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini belirtti. Kurulun, 6585 sayılı Kanun kapsamında bir haksız fiyat artışı tespiti gerçekleştirmesi durumunda, işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası kesileceği kaydedildi.

ETİKET VE FİYAT KURALLARINA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca, alkollü içecek menüsünün TL ibaresine sahip olmaması ve fiyat değişim tarihinin eksikliği gibi nedenlerle, 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıkların tespit edildiği bildirilerek, bu kapsamda idari işlemlerin de gerçekleştirildiği ifade edildi.