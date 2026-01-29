Ticaret Bakanlığı Lavabo Açıcı Ürünü Yasakladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Formula 505 (50 gr) Lavabo Açıcı isimli ürün, kimyasal risk taşıdığı nedeniyle güvensiz ürünler listesine dahil edildi. Bakanlık, bu ürünün piyasada satışının yasaklanması ve toplatılması yönünde bir karar aldı.

ÜRÜN BİLGİLERİ

GÜBİS kayıtlarına göre, belirtilen ürün, Erm Global Ticaret – Ermahan Kızıl firması tarafından dağıtılıyordu. Ürünün menşei Türkiye olarak belirtilirken, lavabo açıcı grubuna dahil olduğu kaydedildi.

AMBALAJDAKİ EKSİKLİKLER

Yapılan denetimlerde, ürünün ambalajında görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları ayırt edebilmesi için gerekli olan dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı tespit edildi. Bakanlık, ürünün TS EN ISO 11683 standardına uygun şekilde ambalajlanmadığını ve bunun tüketiciler için risk oluşturduğunu vurguladı. Lavabo açıcı ürünün ayrıca kimyasal yanıklara neden olabileceği riski taşıdığı ifade edildi.

TOPLATMA KARARI TARİHİ

GÜBİS verilerine dayanarak, bu ürünle ilgili olarak 9 Ocak 2026 tarihinde piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındığı bildirildi. Alınan karar, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürürlüğe girdi.