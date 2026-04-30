Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuk Terliği İçin Geri Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan bir ürünle ilgili önemli bir adım attı.

KURŞUN MİKTARI YASAL SINIRLARI AŞIYOR

Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep’teki Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen “De&Fa” markalı yazlık çocuk terliği, yapılan denetimlerde incelendi. Laboratuvar analiz sonuçları, söz konusu ürünün kurşun miktarının yasal limitlerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bu durum, özellikle gelişim dönemindeki çocuklar için ciddi sağlık tehditlerine neden olabileceği vurgulandı.

GÖRÜLEN TEHLİKE SONRASINDA GERİ TOPLATMA BAŞLATILDI

Elde edilen veriler ışığında Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu çerçevesinde bu terliğin satışını yasaklama kararı aldı. Ayrıca, ürünlerin piyasadan geri çekilmesi ve tüketicilerden toplanması için gerekli süreç başlatıldı.

Gündem

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig İle Yan Yana

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'deki son maçında Iğdır FK'ya karşı galip gelirse, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselebilecek.
Gündem

Trabzonspor’un Felipe Augusto İle Deplasman Performansı

Trabzonspor'un 22 yaşındaki forveti Felipe Augusto, bu sezon 31 hafta sonunda 13 gol atarken, bu gollerin 10'unu deplasman maçlarında kaydetti.
Gündem

Alman Devi Borussia Dortmund Dorgeles Nene İçin Devrede

Fenerbahçe, Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Dorgeles Nene için 25 milyon Euro talep ediyor. Alman kulübünden resmi bir teklif alındığı bildirildi.
Gündem

PSG Bayern Münih Maçında Rekorlar Kırıldı

Paris Saint Germain ve Bayern Münih arasında oynanan 5-4'lük UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 9 golle tarihe geçti ve birçok rekor kırdı.
Gündem

Yasin Kol’un Dev Derbi Performansı Değerlendirildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol, 8.8 puan alarak "çok iyi/mükemmel" olarak değerlendirildi.