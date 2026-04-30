Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuk Terliği İçin Geri Toplatma Kararı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan bir ürünle ilgili önemli bir adım attı.

KURŞUN MİKTARI YASAL SINIRLARI AŞIYOR

Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep’teki Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen “De&Fa” markalı yazlık çocuk terliği, yapılan denetimlerde incelendi. Laboratuvar analiz sonuçları, söz konusu ürünün kurşun miktarının yasal limitlerin üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bu durum, özellikle gelişim dönemindeki çocuklar için ciddi sağlık tehditlerine neden olabileceği vurgulandı.

GÖRÜLEN TEHLİKE SONRASINDA GERİ TOPLATMA BAŞLATILDI

Elde edilen veriler ışığında Bakanlık, 7223 sayılı Ürün Güvenliği Kanunu çerçevesinde bu terliğin satışını yasaklama kararı aldı. Ayrıca, ürünlerin piyasadan geri çekilmesi ve tüketicilerden toplanması için gerekli süreç başlatıldı.