Ticaret Bakanlığı’ndan Çocuk Ürünlerine Güvenlik Yasaklaması

Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son yapılan açıklamada, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla bir çocuk ürününün mevzuata uygun olmadığı ve güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Bakanlık, çocuk sağlığına tehdit oluşturduğu belirlenen ürünün piyasada satışını durdurma kararı aldı.

BOĞULMA RİSKİ ARAŞTIRILDI

Kocaeli Darıca’da üretilen Funny Kids markasına ait mor renk parmak boyası, gerçekleştirilen testlerde başarısız oldu. Küçük parçaların boğulma riski oluşturması nedeniyle, ürünün satışının yasaklandığı ve piyasalardan toplanacağı duyuruldu. Ürünle ilgili detaylar ise şu şekilde sıralandı:

