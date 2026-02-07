Ticaret Bakanlığı’ndan Michelin Yıldızlı Restorana Cezalı Uyarı

Devletin zorunlu bahşiş ve kuver uygulamasını kaldırmasının ardından restoran fiyatlandırmaları tekrar dikkat çekti. İki Michelin yıldızına sahip olan restoranın işletmecisi şef Fatih Tutak, tadım menüsüne yaptığı zam ile sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu zam sonrasında Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bakanlık, tadım menüsüne yapılan zammın çalışanları mağdur etmeme gerekçesiyle haksız fiyat artışı olarak değerlendirildiğini belirterek 1.860.170 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

TADIM MENÜSÜ FİYATI YÜKSELDİ

Restoranın resmi internet sitesinde yer alan rezervasyon ekranına göre 14 aşamalı tadım menüsünün kişi başı fiyatı 16.500 TL’ye yükseldi. Menü fiyatlarının KDV’yi kapsadığı belirtilirken, rezervasyonun kesinleşmesi için kişi başı 7.500 TL depozito yatırılması gerektiği vurgulandı. Depozitonun, rezervasyondan itibaren 24 saat içinde ödenmesi şartı bulunuyor. Ayrıca, tek masa için minimum 2, maksimum 5 kişilik rezervasyon yapılabileceği ifade edildi.

BİLGİ İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden kuver ücretlerine yönelik düzenlemenin ardından bir açıklama gerçekleştirerek durumu değerlendirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, “05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, ‘Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam’ başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır” denildi.

Ayrıca, söz konusu işletmenin servis ücreti alınıp alınmadığı sorusuna verilen yanıtın da yer aldığı açıklamada, “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL’ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellendiğini ve bu farkın çalışanlarına ödendiğini” ifade ettikleri kaydedildi. Bakanlık, bu şekilde haksız ticari uygulamaların yapıldığına dikkat çekerek, ilgili işletmenin konuşturulması üzerine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na ileteceğini belirtti.

Bakanlık, haksız fiyat artışı yapan işletmelere dair idari işlem yapılacağını ifade etti.