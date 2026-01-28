Ticaret Bakanlığı’ndan Restoranlarda Ek Ücret Düzenlemesi

ticaret-bakanligi-ndan-restoranlarda-ek-ucret-duzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, yeme-içme sektöründe uzun zamandır tartışılan kuver, servis ücreti ve garsoniye gibi ek bedelleri kaldıracak yeni düzenleme üzerinde çalışmalarda sona yaklaşıyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, işletmeler artık masa bedeli, açma parası ya da servis ücreti talep edemeyecek. Tüketiciler, yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde belirtilen fiyatını ödeyecek, böylece menüdeki fiyat, sunum ve servis dâhil nihai ücret olarak geçerli olacak.

ŞEFFAFLIK HEDEFİ

Mevcut uygulamada işletmeler, fiyat listelerinde ek ücretleri belirtmek koşuluyla bu bedelleri alabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu esneklik tamamen kaldırılacak. Hedef, tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği toplam tutarı net bir şekilde bilmesini sağlamak ve hesap sırasında sürpriz bedellerin ortaya çıkmasını engellemek.

DENEYİMLERİ ARTIRMAK İÇİN DENETİMLER SIKLAŞACAK

Yeni düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunun ardından Türkiye genelinde denetimler artırılacak ve kurallara uymayan işletmelere yönelik idari para cezası uygulamaları devreye girecek. Tüketiciler ayrıca, mevzuata aykırı uygulamaları ilgili birimlere şikâyet edebilecek.

