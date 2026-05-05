Ticaret Bakanlığı Olayla İlgili Harekete Geçti

ÜNLÜ FAST-FOOD ZİNCİRİ SKANDALLA GÜNDEMDE

İstanbul Tarabya’daki ünlü bir fast-food markasının şubesi, yerli bir hayırseverin ihtiyaç sahibi bir anne ve kızına yemek ısmarlaması sonrası yaşanan olayla büyük tepkilere neden oldu. Restoran yönetimi, ailenin “fakir” olduğu gerekçesiyle içeri alınmamışken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili harekete geçti.

“BİR ÇOCUK VE ANNE ANCAK KABUL GÖRMELİDİR”

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yaparak, “Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; ‘burada oturamazsın’ denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir davranış, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi, ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“DENETİM SONUCU CEZA VERİLDİ”

Meseleyi titizlikle ele alan Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin hemen denetim gerçekleştirdiğini bildirdi. İncelemeler sonucunda, işletmeye mevzuata aykırılıklar tespit edildiği ve idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

“TUTANAĞA GEÇİRİLDİ”

Bakanlık, tepki çeken olayla ilgili olarak, “Ayrıca bahsi geçen durum, ‘Haksız Ticari Uygulama’ kapsamında tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) iletilmek üzere kaydedilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti sağlamayı ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamalara karşı durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

NE YAŞANDI?

Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere göre, bir burger zincirinin şubesinde, hayırsever bir vatandaş tarafından yemek ısmarlanan anne ve kızı, restoranın çalışanları tarafından içeri alınmamakla birlikte, sadece paket servis alabilecekleri yönünde bilgilendirilmiş. Restoranın yöneticisinin de durumu desteklemesi üzerine diğer müşterilerin tepkisiyle karşılaştıkları ve bu tepki sonrası ailenin ancak yemek alabilme şansına sahip olduğu aktarıldı.

