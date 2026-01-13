Ticaret Bakanlığı Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi Getiriyor

ticaret-bakanligi-tasinmaz-satislarinda-guvenli-odeme-sistemi-getiriyor

TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığının, ikinci el araç alım-satımını daha güvenli hale getirmek amacıyla tasarladığı “Güvenli Ödeme Sistemi”nin, 1 Mayıs’tan itibaren taşınmaz satışlarında da zorunlu olması planlanıyor. Bakanlık kaynaklarına göre, taşınmazların satışı sırasında ödemeler genellikle doğrudan taraflar arasında yapılıyor. Bu durum, kayıt dışı işlemlere ve alıcı ile satıcı açısından dolandırıcılık ile sahtecilik risklerine yol açıyor. Ayrıca, büyük miktarda nakit taşınması hırsızlık gibi riskleri de beraberinde getiriyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI ÖNLEMLER

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım-satımında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi tehlikelerden zarar görmemesi, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferlerinin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’ni taşınmaz satışlarına da entegre etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılacak değişiklikle birlikte, 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin, nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması durumunda, değerin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelecek.

GÖRÜŞLER BEKLENİYOR

Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşlerine açılmış durumda. Gelen geri bildirimler doğrultusunda taslağın nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

