Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde fiyat listesinde yer almayan servis, masa veya kuver ücreti gibi ilave ücretlerin talep edilemeyeceğini bildirdi. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlıdır. Menüler yalnızca karekod ile sunulamaz, basılı fiyat listesi bulundurulmalıdır.

KAREKOD MENÜYE BASILI LİSTE ZORUNLULUĞU

İşletmeler dijital erişimin yanında basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür. Tüketiciler menüleri fiziksel listeden de görebilmelidir.

DÜŞÜK FİYAT UYGULANIR

Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı olduğunda tüketici lehine olan daha düşük fiyat uygulanır. Bu düzenleme mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefler.

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNDE DARA HESAP DIŞI

Açıkta satılan ürünlerde kap veya ambalajın ağırlığı fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca net ağırlık üzerinden ödeme yapar.

ADİL TİCARET İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR

Haklarını bilen tüketici adil ticaretin en güçlü destekçisidir. Bakanlık piyasalarda şeffaflık ve dürüst ticaret esasıyla denetimlerini sürdürmektedir. Tüketici haklarını koruma ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.