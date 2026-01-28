Ticaret Bakanlığı Yeni Düzenleme İle Şeffaflık Sağlıyor

ticaret-bakanligi-yeni-duzenleme-ile-seffaflik-sagliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yer alması beklenen düzenlemenin, yeme-içme sektöründe şeffaflık sağlamak amacı güttüğü ifade ediliyor. Mevcut uygulama uyarınca, servis ücreti veya kuver gibi ek ücretler, fiyat listesinde görünmesi durumunda yasal olarak talep edilebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu istisna ortadan kalkıyor.

EK BEDEL YASAK

İşletmeler, hangi ad altında olursa olsun (servis, kuver, garsoniye, masa bedeli), ürün fiyatı dışında ek ücret talep edemeyecek. Bu durum, adisyon sonrasında tüketiciyi zor durumda bırakan beklenmedik maliyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Tüketiciler, menüde gördükleri fiyatların servis ve sunum maliyetlerini de kapsadığını bilerek sipariş verecek.

SURPRİZ ÜCRETLERE SON

Düzenlemeye yalnızca tüketiciler değil, aynı zamanda birçok işletme sahibi de destek veriyor. İşletmeciler, fiyatlandırmalarını zaten maliyetlere dayalı olarak yaptıklarını ve adisyona sonradan eklenen küçük ücretlerin müşteri ile olan güven ilişkisini zedelediğini belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu kararın şikayetlerin azalacağını öngörüyor.

RESMİ GAZETE BEKLENİYOR

Yönetmelik değişikliğinin önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye genelindeki tüm restoran, kafe ve benzeri işletmeler bu yeni kurallara uymak zorunda kalacak. Belirtilen şartlara uymayan işletmelere idari para cezalarının uygulanması gündeme gelebilir.

