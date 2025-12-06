Ticaret Bakanlığı Yunanistan TIR Krizine Dikkat Çekti

Ticaret Bakanlığı, Yunan çiftçilerin eylemleri sebebiyle Yunanistan tarafındaki yolların TIR geçişlerine kapandığını ve bu durumun İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemlerinin yapılamamasına yol açtığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yunanistan’daki çiftçilerin başlatmış olduğu grev nedeniyle Yunanistan tarafındaki yolun TIR geçişlerine kapatılmasından dolayı, 02.12.2025 tarihi akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları’nda TIR işlemleri yapılamamaktadır. Grev kapsamında; Yunanistan’ın Bulgaristan sınırında bulunan Ormenio Gümrük Kapısı’nın da çiftçiler tarafından kapatıldığı bilgisi alınmıştır” denildi.

İHTİYAÇ DUYULAN GİRİŞİMLER

Bazı araçların geçişi için gerekli çalışmalar yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Frigorifik TIR araçlarında bulunan balık, yumurta, meyve ve sebze, çiçek, tıbbi malzeme ve ADR belgesine sahip kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yunanistan’ın Bulgaristan ve Makedonya’ya açılan sınır kapılarında da grev sebebiyle eylemlerin yapılacağı, bu sınır kapılarında da TIR geçişlerine izin verilmeyeceği, grevin 15-21 Aralık tarihine kadar süreceği bilgisi edinilmiştir. Bu süreçte TIR’ların diğer gümrük kapılarına yönlendirilmesi önem arz etmektedir” ifadesine yer verildi.