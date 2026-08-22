Tina Peters, Seçim Turunu Washington’a Taşıdı

Hapisten erken çıkarıldıktan sonra adını yeniden gündeme getiren seçim inkarcısı Tina Peters, bu hafta Washington’da Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle bir dizi kritik toplantı gerçekleştirdi. Peters’ın, Kasım ara seçimleri öncesinde olağanüstü yetkiler kullanarak seçimler üzerinde federal kontrolü sağlamayı öngören planını masaya yatırdığı öğrenildi. Eski bir seçim yetkilisi olan Peters’ın bu hamlesi, seçim güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TRUMP YÖNETİMİYLE KRİTİK TEMAS

Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi Başkanı ile görüşen Peters, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçim sistemini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan ulusal turunun en yeni durağında yer aldı. Haziran ayında cezası kısaltılarak özgürlüğüne kavuşan Peters, seçim makinelerinin seçimleri manipüle ettiğine dair asılsız iddialarını konferanslarda dile getiriyor, sağ kanat podcast programlarına katılıyor. Bu komplo teorileri, Peters’ın Colorado’da Mesa County’deki seçim sistemlerini ihlal etme planı kapsamında eyalet suçlamalarıyla mahkum edildiği ceza davasının merkezinde yer alıyordu. Peters, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının hileli olduğunu kanıtlamaya çalışmakla suçlanıyordu.

COLORADO VALİSİ'NİN AFFI TARTIŞMA YARATTI

Peters’ın cezaevinden erken çıkışı, Demokrat Vali Jared Polis’in kararıyla mümkün oldu. Polis, dokuz yıllık cezanın iki yılı dolmadan tahliyeye yol açan ceza indirimine imza attı. Başkan Donald Trump, Peters’ın eyalet suçlarını affetme yetkisine sahip olmadığından, Polis’e yönelik bir yılı aşkın bir baskı kampanyası yürüttü. Federal fonları kesme, Colorado’daki federal ofisleri kapatma ve önemli bir su projesini veto etme gibi adımlar atan Trump, böylece Peters’ın davasının ulusal çapta dikkat çekmesini sağladı. Bu durum, Peters’ı MAGA hareketinin kahramanı haline getirdi. Ancak seçim yetkilileri, Peters’ın eylemlerinin ve söylemlerinin demokratik süreci baltaladığını savunarak kendisine tepki gösteriyor.

BEYAZ SARAY'DA ÖZEL YEMEK

Cezaevinden ayrıldıktan haftalar sonra Beyaz Saray’a davet edilen Peters, Başkan Trump ile özel bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Hedeflerinin çoğunu paylaşan ancak henüz planını onaylamayan Trump’la görüşmenin ardından Peters’ın avukatı Peter Ticktin, “Bir planı var. Planının uygulanması için destek alıp alamayacağını bilmiyorum. Ancak mesele şu ki, birinin bu işi ciddiye alıp harekete geçmesi gerekiyor” dedi. Bu arada California’da kendisiyle aynı görüşleri paylaşan bir seçim yetkilisi, Peters’a seçim güvenliği danışmanlığı işi teklif etti. Ticktin, Peters’ın teklifi değerlendirdiğini söyledi.

EYALET YETKİLİLERİNDEN SERT TEPKİ

Peters’ın bu adımları, Colorado’daki seçim yetkilileri ve savcılar arasında “Size söylemiştik” duygusu yarattı. Bu yetkililer, Peters’ın serbest bırakılmasının ara seçimleri riske atabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu isimlerden biri olan ve aynı zamanda Demokrat vali adayı olan Colorado Başsavcısı Phil Weiser, Peters’ın Washington’da gördüğü sıcak ilgi karşısında tiksinti duyduğunu ifade etti. Weiser, “O, seçimleri ve seçim ekipmanlarını tehlikeye atan, hiçbir pişmanlık duymayan bir suçlu. Bu yüzden ciddi bir ceza aldı” dedi. “Buna rağmen bir tür kampanyada Beyaz Saray’da kutlanıyor ve komplo teorilerini bizzat yollara taşıyor” diye ekledi. Vali Polis ise ceza indirimini savunarak, Peters’ın “asılsız ve yanlış iddialar” ve “komplo teorileri” yaymaya devam etmesinden “hayal kırıklığına uğradığını ancak şaşırmadığını” belirtti. Polis, “Cezaevlerimiz yeniden eğitim kampları değil. İnsanlar genellikle girdikleri gibi benzer inançlarla çıkarlar. Konuşma özgürlüğü hakları hepimiz gibi onun da var. Ne söylediğine katılmasam da yasaya ve şartlı tahliye koşullarına uyduğu sürece insanların konuşmaları nedeniyle hapsedilmesine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN ÜST DÜZEY GÖRÜŞME

70 yaşındaki Peters, erken tahliye edilmesine rağmen hâlâ hükümlü statüsünde ve şartlı tahliye kurallarına tabi. Colorado Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri, Peters’a bu hafta Washington’a seyahat izni verildiğini ve gerekli seyahat izinlerini usulüne uygun olarak teslim ettiğini bildirdi. Peters, Salı günü Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi’nin başına geçen Harmeet Dhillon ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Dhillon, postayla oy kullanma ve seçmen kimliği gereklilikleri gibi konularda eyaletlere baskı yapılmasında önemli bir rol oynuyor. Dhillon sosyal medya hesabından, “Tina Peters ile Capitol Hill’de keyifli bir öğle yemeği ve sohbet ettik! Kendisi ilham verici bir kadın!” paylaşımında bulundu. Weiser, Dhillon-Peters görüşmesine tepki göstererek, “Görevi kanun uygulamak olan Adalet Bakanlığı’ndan birinin, seçimlerimizi daha az güvenli hale getirdiği için hüküm giymiş bir suçluyu kutlaması sapkınlıktır” dedi.

NÜFUS SAYIMI AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Peters ayrıca Salı günü Lutnick ile bir fotoğraf paylaşarak “Seçimlerimizi güçlendirmek için daha fazla sonuç sabırsızlıkla” notunu düştü. Peters, Lutnick’in başında olduğu Ticaret Bakanlığı’na bağlı Nüfus Sayım Bürosu’nun bir gün önce yaptığı olağandışı açıklamayı övdü. Büro, yeni bir inceleme yaptığını ve 2020 seçimlerinde vatandaş olmayan kişilerce kullanılan 24 bin oy tespit ettiğini iddia etti. Ancak seçim uzmanları bu bulguları eleştirdi.

CALIFORNIA'DA GÖREV TEKLİFİ

Mesa County seçim yetkilisi olarak görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasına rağmen Peters, kısa süre içinde yeniden kamu görevine dönebilir. Kendini “seçim bütünlüğü” aktivisti olarak tanıtan ve Shasta County’de kayıt memuru olarak görev yapan Clint Curtis, ofisindeki boş kadro için Peters’ı görevlendirmek istediğini açıkladı. Ticktin, Peters’ın iş teklifine sıcak baktığını söyledi. Curtis, “Görünüşe göre hâlâ düşünüyor. Alıp almayacağından emin değilim. Çok meşgul” dedi. Tartışmalı bir isim olan Curtis, bu yıl yeniden seçilemedi ve Shasta County Denetim Kurulu tarafından kınandı. Kurul, Curtis’in mesleki davranış kurallarını “açıkça ihlal ettiğini” belirterek kendisini kınadı. Curtis, suçlamaları reddederek Peters’ın hükümlü olmasının işe alınmasına engel olmayacağını söyledi. Peters’ın seçim güvenliği konusunda danışmanlık yapmak üzere denetleyici bir rolde çalışabileceğini belirten Curtis, “Oylama sistemimize hiçbir girişi olmayacak. Bu, onu herhangi bir şeye zarar vermeye çalıştığı iddialarından korur” dedi.

ÖZGÜRLÜK SONRASI YENİ YAŞAM

Ticktin, iş teklifi sonuçlanmasa bile Peters’ın tahliye sonrası durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ticktin, Peters’ın yüzünün renginin geri geldiğini, cezaevinde kötüleşen sağlık sorunlarının hafiflediğini ve cezaevinde konuşmanın “birini öldürmek istemesine neden olabileceğini” öğrendikten sonra özgüvenini yeniden kazandığını ifade etti. Haziran sonunda La Vista Islahevi’nden çıktıktan haftalar sonra Peters, Oval Ofis’te Trump ile zafer dolu bir fotoğraf çekimi için bir araya gelmişti. Ticktin ve Peters’ın, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından da karşılandığı öğrenildi. Ticktin, bu deneyimi “Hayatımın en inanılmaz deneyimlerinden biri” olarak nitelendirdi. Peters, Washington temaslarını tamamladıktan sonra Çarşamba günü Virginia’daki yaşlı annesini ziyaret etmek için beş saatlik tren yolculuğuna çıkacağını belirterek “Yorgun ama fark yarattığım için mutluyum” dedi.