TMSF Boyteks Tekstil Hisselerini Satışa Çıkarıyor

tmsf-boyteks-tekstil-hisselerini-satisa-cikariyor

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HİSSELERİ SATIŞA SUNUYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine’ye ait olan Boyteks Tekstil AŞ’nin tamamına dair hisseleri ihale yöntemiyle satışa çıkarma kararı almış durumda. Şirketin yüzde yüzlük payı için belirlenen muhammen bedel 14,3 milyar TL olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Boyteks Tekstil’in hisseleri, her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere toplamda 150 milyon adet pay üzerinden satılacak. TMSF, tüm bu paylar için 14,3 milyar TL’lik bir değerleme gerçekleştirdi.

İHALE TARİHİ VE YÖNTEMİ

Kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı ihale, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek. İhaleye katılmayı planlayan yatırımcıların tekliflerini 30 Mart’a kadar sunmaları gerektiği bildirildi.

TEMİNAT VE ÖDEME ŞARTLARI

İhaleye katılım sağlamak için 700 milyon TL geçici teminatın temin edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, tekliflerin peşin ve Türk lirası cinsinden verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun yanı sıra, vadeli ödeme yönteminin yanı sıra döviz cinsinden (dolar veya euro) ödeme taleplerinin sözleşme aşamasında ayrıca değerlendirileceği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TMSF Boyteks Tekstil Hisselerini İhaleye Çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine'ye ait Boyteks Tekstil'in tamamını 14,3 milyar TL bedelle satışa sunmaya karar verdi.
Gündem

Migros, Taşeron Sistemi Kaldırarak Çalışanlarını Kadroya Aldı

Migros, 43 dağıtım merkezinde taşeron olarak çalışan 7 bin 875 kişiyi kadrosuna geçirerek, sendikal haklar sunmaya başladı.
Gündem

Fransa’dan Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasağı Tasarısı

Fransa, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini sınırlayan bir yasa tasarısını onayladı. Bu adım, siber zorbalık ve ruh sağlığı kaygılarıyla gündeme geldi.
Gündem

Volkan Konak’ın Son Duygusal Mesajı Ortaya Çıktı

Geçen yıl kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzenine mezarlıkla ilgili bir mesaj gönderdiği gün yüzüne çıktı.
Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısından Duruşmalara Canlı Yayın Çağrısı

MHP'li Feti Yıldız, Aziz İhsan Aktaş hakkındaki suç örgütü davalarının başlangıcında, duruşmaların canlı yayınlanmasını istediğini belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.