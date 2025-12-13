TMSF’den Habertürk TV Satış İddialarına Açıklama

TMSF’DEN HABERTÜRK TV AÇIKLAMASI

Sosyal medyada Habertürk TV’nin satışına dair çıkan iddialara karşılık TMSF açıklama yaptı. Fon, bahsi geçen satışın henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

TMSF’nin yaptığı resmi açıklamada, “Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi. TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde tüm satış işlemlerinin açıklama yoluyla duyurulduğunu belirtti.

TMSF, kamuoyuna yönelik daha fazla bilgi vermek amacıyla tekrar “Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.” vurgusunda bulundu. Kamuoyuna saygıyla duyurulmuştur.