Togg’dan Şubat Ayında 750 Bin TL Destek Kampanyası

togg-dan-subat-ayinda-750-bin-tl-destek-kampanyasi

Togg, yaptığı duyuruda Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından esinlenerek tasarlanan beyaz renkli “Seyhan”ın, şubat ayı itibarıyla b modellerinde kullanılacağını açıkladı. Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil eden Togg, daha önce Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ilham alarak oluşturduğu “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini de kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

ŞUBAT AYINA ÖZEL FİNANSMAN DESTEĞİ!

Togg, şubat ayı itibarıyla yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına da devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonları için 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizle ve 12 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor.

