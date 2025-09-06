togg-t10f-sedan-geliyor

TOGG SEDAN MODELİNİN TANITIMI

Türkiye’nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili TOGG, T10F modelini tanıtıyor. 9-14 Eylül 2025 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilecek IAA Mobility 2025 etkinliğinde sedan modeli tanıtılacak. T10F, sedan olarak satışa sunulacak ve bu modelin menzili güncellendi.

MENZİL GÜNCELLEMESİ

600 kilometre civarında menzil sunacak olan otomobilin net menzili, WLTP’ye göre 623 kilometre olarak açıklandı. TOGG T10F, Tesla Model Y’nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzil sunuyor. Bu özellik sayesinde uzun yolculuklarda sürücüler, şarj istasyonu arama derdine kapılmadan rahatça seyahat edebilecek.

HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometre menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. Bu hız, sürücülerin uzun yolculuklarda zaman kazanmasını sağlıyor.