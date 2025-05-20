Togg T10X Liderliğini Sürdürüyor! En Çok Satanlar

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI ARTIYOR

Elektrikli araç kullanımı Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Uygun kredi seçenekleriyle dikkat çeken Togg T10X, 2025 yılının ilk dört ayında açık ara farkla satış liderliğini elinde tutuyor. 2025’in ilk dört ayına ait verilere göre, Togg T10X, toplamda 10 bin 325 adet satış gerçekleştirerek en çok satan elektrikli otomobil unvanını kazanıyor. Togg’un, yeni modeli T10F’i piyasaya süreceği duyurusu satış rakamlarında daha da belirgin bir artış sağlanacağı öngörülüyor. Nisan ayında elektrikli otomobil satışları da devam etti.

NİSAN AYINDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Nisan ayında en çok satan elektrikli araçlar listesi şu şekilde oluştu:

1. Togg T10X – 3.537 adet

2. Mini Countryman – 1.076 adet

3. Kia EV3 – 927 adet

4. KGM Torres – 763 adet

5. BYD Seal U – 592 adet

6. BYD Atto 3 – 578 adet

7. Volkswagen ID.4 – 528 adet

8. Hyundai IONIQ 5 – 428 adet

9. BMW iX1 – 405 adet

2025 İLK DÖRT AYINDA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

2025 yılının ilk dört ayında genel sıralamada Togg’un liderliğini sürdürmesi dikkat çekiyor. Diğer markaların pazardaki payları ise şunları oluşturuyor:

1. Togg T10X – 10.325 adet

2. Tesla Model Y – 3.540 adet

3. Mini Countryman – 3.365 adet

4. Kia EV3 – 2.825 adet

5. KGM Torres – 2.066 adet

6. BYD Atto 3 – 1.820 adet

7. BYD Seal U – 1.461 adet

8. BMW iX1 – 1.277 adet

9. Volvo EX40 – 1.093 adet

10. Volkswagen ID.4 – 1.038 adet