Togg T10X ve T10F İçin Avantajlı Kredi Seçenekleri

Avrupa’nın en güvenli otomobilleri arasında öne çıkan ve Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Togg T10X ve T10F, yeni kredi kampanyası ile dikkatleri üzerine topladı.

SINIRLI SAYIDA T10F İÇİN YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Togg T10F sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılara, T10F V2 ve T10F 4More modelleri için 750 bin liraya kadar 12 ay süresince yüzde 0 faizli kredi sağlanıyor. Bu durumda aylık ödeme tutarı 62 bin 500 lira olacak. Eğer vade süresini uzatmak isteyenler olursa, T10F 4More için 36 ay vadeli 1.5 milyon lira kredi seçeneği, yüzde 2,32 faiz oranı ile sunuluyor. Bu durumda aylık ödeme 68 bin 870 lira olarak belirleniyor. T10F V2 için 1.7 milyon liraya kadar 48 ay vade ve yüzde 2,37 faiz ile 68 bin 292 lira aylık ödeme imkanı sağlanıyor. T10F V1 ise 1.3 milyon lira kredi, 48 ay vade ve yüzde 2,41 faiz oranıyla, 52 bin 722 lira aylık taksitle sunuluyor.

KURUMSAL KULLANICILARA KREDIT MİKTARI ARTIRILIYOR

Kurumsal kullanıcılar için kredi miktarları daha avantajlı hale geliyor. Bu kullanıcılara 1.9 milyon liraya kadar kredi veriliyor. T10F V2 ve T10F 4More için 750 bin liralık kredi, 12 ay vadeyle yüzde 0 faiz oranı ile sunuluyor. Ayrıca T10F V2 ve T10F 4More için 1.9 milyon lira kredi, 48 ay vade ile yüzde 2,66 faiz oranı ve aylık 72 bin 351 lira taksit imkanları mevcut.